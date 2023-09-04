https://crimea.ria.ru/20230904/putin--erdoganu-rossiya-otkryta-dlya-peregovorov-po-zernovoy-sdelke-1131147450.html

Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке

Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке

В ходе встречи президентом России и Турции в Сочи будет в том числе обсуждаться вопрос зерновой сделки. Владимир Путин сообщил Реджепу Тайипу Эрдогану, что... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T13:28

2023-09-04T13:28

2023-09-04T14:04

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

зерновая сделка

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131150729_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_e7500d0add0b4148d93ac88eae537db0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В ходе встречи президентом России и Турции в Сочи будет в том числе обсуждаться вопрос зерновой сделки. Владимир Путин сообщил Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва открыта для переговоров по этому вопросу.Также Путин сообщил, что в ходе встречи планируется обсудить проблемы безопасности в Черноморском регионе, в том числе украинский кризис.Переговоры двух президентов проходят 4 сентября в Сочи. Ожидается, что главы государств обсудят развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин на следующий день в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам состоявшейся на прошлой неделе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что до турецких партнеров "доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе для восстановления жизнеспособности" черноморской инициативы.По словам министра, как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – экспертВ Турции озвучили новые предложения ООН по зерновой сделкеПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, зерновая сделка, политика, новости