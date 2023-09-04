Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган
Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным по зерновой сделке
14:08 04.09.2023 (обновлено: 14:46 04.09.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для всего мира. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России в Сочи.
Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе проходят в эти минуты в Сочи. Одна из ключевых тем переговоров - будущее зерновой сделки. Как подчеркнул Путин в начале встречи, Москва "открыта для переговоров по этому вопросу".
"Можно сказать, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Все ждут, что получится и какой будет результат. Я верю, что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции мы дадим миру необходимый мессендж", - заявил Эрдоган.
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин на следующий день в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.
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