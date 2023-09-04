Рейтинг@Mail.ru
Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230904/ves-mir-sledit-za-peregovorami-o-zernovoy-sdelke--erdogan-1131150457.html
Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган
Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для всего... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T14:08
2023-09-04T14:46
турция
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
владимир путин (политик)
россия
экономика
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131150339_0:119:2916:1759_1920x0_80_0_0_da9aeb1d5b05fd8c3deb177859f15994.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для всего мира. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России в Сочи.Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе проходят в эти минуты в Сочи. Одна из ключевых тем переговоров - будущее зерновой сделки. Как подчеркнул Путин в начале встречи, Москва "открыта для переговоров по этому вопросу".Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин на следующий день в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделкеУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортомКак прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику
турция
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131150339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f97ab2a40257866d5eae0a45fe163cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, владимир путин (политик), россия, экономика, политика, в мире, новости
Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган

Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным по зерновой сделке

14:08 04.09.2023 (обновлено: 14:46 04.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для всего мира. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России в Сочи.
Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе проходят в эти минуты в Сочи. Одна из ключевых тем переговоров - будущее зерновой сделки. Как подчеркнул Путин в начале встречи, Москва "открыта для переговоров по этому вопросу".
"Можно сказать, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Все ждут, что получится и какой будет результат. Я верю, что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции мы дадим миру необходимый мессендж", - заявил Эрдоган.
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин на следующий день в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке
Украина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом
Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаВладимир Путин (политик)РоссияЭкономикаПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла
15:11Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на 15:00
14:52Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд
14:38Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации
14:27Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции
14:19Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
14:08Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган
13:55В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
13:42Путин оценил темп развития отношений России и Турции
13:40На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров
13:33Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи – видео
13:28Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке
13:26Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму
13:10Сообщения о минировании школ в Крыму – фейк
12:45Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
12:26На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря
12:11В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул
11:59Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино
11:46О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт
11:39На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
Лента новостейМолния