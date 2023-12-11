https://crimea.ria.ru/20231211/kak-khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-vyboram-prezidenta-rossii-1133470590.html

Как Херсонская область готовится к выборам президента России

Как Херсонская область готовится к выборам президента России - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Как Херсонская область готовится к выборам президента России

Избирательная система Херсонской области полностью готова к проведению выборов президента России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T17:52

2023-12-11T17:52

2023-12-11T17:52

марина захарова

херсонская область

выборы президента россии

новости

новые регионы россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133470473_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a7569d848e52fa8d76d7241a01285173.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Избирательная система Херсонской области полностью готова к проведению выборов президента России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.По ее словам, обучение было организовано для всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Захарова назвала процесс обучения непрерывным, поскольку время от временит вводятся какие-то изменения, принимаются поправки к законодательству, и все члены комиссии учатся постоянно, поэтапно.Помещения для всех территориальных и участковых избирательных комиссий подобраны, добавила глава избиркома Херсонской областиВ понедельник ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение.По словам Захаровой, ранее в адрес Центризбиркома было направлено письменное согласие губернатора Херсонской области и его позиция о целесообразности проведения выборов на территории региона.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: у Запада никогда не получится раздавить РоссиюВ Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФПутин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина захарова, херсонская область, выборы президента россии, новости, новые регионы россии, общество