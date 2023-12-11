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Как Херсонская область готовится к выборам президента России
Как Херсонская область готовится к выборам президента России - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Как Херсонская область готовится к выборам президента России
Избирательная система Херсонской области полностью готова к проведению выборов президента России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T17:52
2023-12-11T17:52
2023-12-11T17:52
марина захарова
херсонская область
выборы президента россии
новости
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Избирательная система Херсонской области полностью готова к проведению выборов президента России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.По ее словам, обучение было организовано для всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Захарова назвала процесс обучения непрерывным, поскольку время от временит вводятся какие-то изменения, принимаются поправки к законодательству, и все члены комиссии учатся постоянно, поэтапно.Помещения для всех территориальных и участковых избирательных комиссий подобраны, добавила глава избиркома Херсонской областиВ понедельник ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение.По словам Захаровой, ранее в адрес Центризбиркома было направлено письменное согласие губернатора Херсонской области и его позиция о целесообразности проведения выборов на территории региона.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: у Запада никогда не получится раздавить РоссиюВ Крыму могут разрешить придомовое голосование на выборах президента РФПутин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
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РИА Новости Крым
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марина захарова, херсонская область, выборы президента россии, новости, новые регионы россии, общество
Как Херсонская область готовится к выборам президента России
Избирательная система Херсонской области полностью готова к проведению выборов - Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Избирательная система Херсонской области полностью готова к проведению выборов президента России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
"Избирательная система Херсонской области сформирована в полном объеме – она насчитывает 248 комиссий: одна областная комиссия, 14 территориальных и 233 участковых. У нас задействовано более двух тысяч членов избирательных комиссий разного уровня. Избирательная система полностью готова к проведению выборов, и я уверена, что они пройдут на таком же высоком организационном уровне, как прошла избирательная кампания и Единый день голосования 8-10 сентября 2023 года", - уточнила Захарова.
По ее словам, обучение было организовано для всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Захарова назвала процесс обучения непрерывным, поскольку время от временит вводятся какие-то изменения, принимаются поправки к законодательству, и все члены комиссии учатся постоянно, поэтапно.
Помещения для всех территориальных и участковых избирательных комиссий подобраны, добавила глава избиркома Херсонской области
В понедельник ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение.
По словам Захаровой, ранее в адрес Центризбиркома было направлено письменное согласие губернатора Херсонской области и его позиция о целесообразности проведения выборов на территории региона.
При этом она напомнила, что ЦИК оставляет за собой право приостановить выборы на отдельных территориях той или иной области, где введено военное положение, а также возобновить их в соответствии с той обстановкой, которая будет складываться на этой территории.
7 декабря Совет Федерации принял постановление
о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
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