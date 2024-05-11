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Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек

Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек

В луганских Ровеньках после атаки ВСУ по нефтебазе скончался еще один пострадавший. Выросло и число раненых при атаке, сообщила министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T11:57

2024-05-11T11:57

2024-05-11T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В луганских Ровеньках после атаки ВСУ по нефтебазе скончался еще один пострадавший. Выросло и число раненых при атаке, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.По ее словам, число пострадавших достигло 11, из них в крайне тяжелом состоянии остаются два человека.ВСУ атаковали нефтебазу вечером 10 мая. На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. У них минно-взрывные травмы. По данным министра здравоохранения области Наталии Пащенко, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести.Утром МЧС потушили все 18 очагов возгорания на нефтебазе. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчинаНад регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУДве женщины погибли в результате ударов ВСУ по Донецку

луганская народная республика (лнр)

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2024

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луганская народная республика (лнр), происшествия, наталия пащенко, минздрав лнр, общество, ровеньки, новости, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе