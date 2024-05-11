Рейтинг@Mail.ru
Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240511/chislo-zhertv-udara-po-neftebaze-v-rovenkakh-vyroslo-do-chetyrekh-chelovek-1137193641.html
Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек
Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек
В луганских Ровеньках после атаки ВСУ по нефтебазе скончался еще один пострадавший. Выросло и число раненых при атаке, сообщила министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T11:57
2024-05-11T11:59
луганская народная республика (лнр)
происшествия
наталия пащенко
минздрав лнр
общество
ровеньки
новости
обстрелы всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/25/1114712565_0:304:952:840_1920x0_80_0_0_a2a695cb7329742f094181c031bfa2a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В луганских Ровеньках после атаки ВСУ по нефтебазе скончался еще один пострадавший. Выросло и число раненых при атаке, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.По ее словам, число пострадавших достигло 11, из них в крайне тяжелом состоянии остаются два человека.ВСУ атаковали нефтебазу вечером 10 мая. На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. У них минно-взрывные травмы. По данным министра здравоохранения области Наталии Пащенко, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести.Утром МЧС потушили все 18 очагов возгорания на нефтебазе. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчинаНад регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУДве женщины погибли в результате ударов ВСУ по Донецку
луганская народная республика (лнр)
ровеньки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/25/1114712565_0:126:953:840_1920x0_80_0_0_7d1dfa674b5fea31659b15b56b2584b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), происшествия, наталия пащенко, минздрав лнр, общество, ровеньки, новости, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек

Число жертв атаки на нефтебазу в Ровеньках выросло до четырех человек - минздрав ЛНР

11:57 11.05.2024 (обновлено: 11:59 11.05.2024)
 
© Fotolia / xyБольничная палата
Больничная палата
© Fotolia / xy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В луганских Ровеньках после атаки ВСУ по нефтебазе скончался еще один пострадавший. Выросло и число раненых при атаке, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до 4 человек", - сообщила она в видео, опубликованном в Telegram правительства республики.
По ее словам, число пострадавших достигло 11, из них в крайне тяжелом состоянии остаются два человека.
ВСУ атаковали нефтебазу вечером 10 мая. На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. У них минно-взрывные травмы. По данным министра здравоохранения области Наталии Пащенко, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести.
Утром МЧС потушили все 18 очагов возгорания на нефтебазе. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина
Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
Две женщины погибли в результате ударов ВСУ по Донецку
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияНаталия ПащенкоМинздрав ЛНРОбществоРовенькиНовостиОбстрелы ВСУСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
13:50Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном
13:29У Крымского моста начала расти очередь
13:14Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции
13:07Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области
13:03Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина
12:42Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге
12:20Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
12:07Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области
11:57Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек
11:41В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение
11:20ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина
11:04В Крыму снова ожидаются заморозки
10:47Россия вернет мир в Донбасс – Путин
10:3014-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на Кубани
10:19Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости
10:00Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад
09:31Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина
09:13Во дворце "Дюльбер" в Крыму появился еще один уникальный музей
08:48Впервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буря
Лента новостейМолния