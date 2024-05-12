Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде
Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова в связи с атакой ВСУ на Белгород
17:34 12.05.2024 (обновлено: 17:39 12.05.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПутин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с разрушением подъезда жилого дома в Белгороде в результате обстрела ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения", – цитирует Пескова РИА Новости.
Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.
Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.
По информации губернатора региона, в результате ЧП пострадали19 человек, в том числе двое детей, два человека погибли.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.