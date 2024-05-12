https://crimea.ria.ru/20240512/putin-vyslushal-doklady-kurenkova-i-gladkova-po-situatsii-v-belgorode-1137214635.html

Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде

Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с разрушением... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T17:34

2024-05-12T17:34

2024-05-12T17:39

обрушение многоэтажного дома в белгороде

новости

белгород

владимир путин (политик)

александр куренков

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с разрушением подъезда жилого дома в Белгороде в результате обстрела ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.По информации губернатора региона, в результате ЧП пострадали19 человек, в том числе двое детей, два человека погибли. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.

белгород

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, белгород, владимир путин (политик), александр куренков, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области