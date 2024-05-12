https://crimea.ria.ru/20240512/za-chas-ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-pochti-v-tri-raza-1137213620.html
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза - РИА Новости Крым, 12.05.2024
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T17:11
2024-05-12T17:11
2024-05-12T17:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 16:00 проезда со стороны Тамани ждали 50 машин.Проезд со стороны Крыма остается свободным.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани за час выросла до 130 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В 16:00 проезда со стороны Тамани ждали 50 машин.
"К 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 130 транспортных средств", – уточняется в сообщении.
Проезд со стороны Крыма остается свободным.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.