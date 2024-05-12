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За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза - РИА Новости Крым, 12.05.2024
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T17:11
2024-05-12T17:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 16:00 проезда со стороны Тамани ждали 50 машин.Проезд со стороны Крыма остается свободным.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза

Очередь у Крымского моста со стороны Тамани за час выросла до 130 машин

17:11 12.05.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В 16:00 проезда со стороны Тамани ждали 50 машин.
"К 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 130 транспортных средств", – уточняется в сообщении.
Проезд со стороны Крыма остается свободным.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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