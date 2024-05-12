https://crimea.ria.ru/20240512/rossiya-na-puti-novyy-ispytaniy--aksenov-1137212588.html

Россия на пути новый испытаний – Аксенов

Россия на пути новый испытаний – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Россия на пути новый испытаний – Аксенов

В эти дни, как и 80 лет назад, Россия сталкивается с испытаниями, преодолеть которые крымчанам и севастопольцам, как в годы Великой Отечественной войны, так и... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T16:43

2024-05-12T16:43

2024-05-12T16:46

сергей аксенов

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великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В эти дни, как и 80 лет назад, Россия сталкивается с испытаниями, преодолеть которые крымчанам и севастопольцам, как в годы Великой Отечественной войны, так и выполняя задачи в ходе СВО, помогают долг, честь, ответственность, любовь к Родине и семье. Такое заявление к 80-летию окончания Крымской наступательной операции выразил глава Крыма Сергей Аксенов.80 лет назад – 12 мая 1944 года – Красная армия полностью освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции."12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. Остатки оккупационных войск были разбиты на мысе Херсонес. Совместно с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принял участие в торжественном мероприятии, которое прошло в Музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также он отметил, что крымчане и севастопольцы всегда вместе боролись с трудностями и преодолевали лишения.По его словам, сегодня Россия находится "на пути новых испытаний", и этот путь россияне пройдут достойно, потому что перед ними "пример подвига наших ветеранов, наших отцов и дедов"."Долг, честь, ответственность, любовь к Родине и семье, как и 80 лет назад, объединяют наших сегодняшних защитников – участников СВО. Мы верим и знаем – Победа будет за нами! Да здравствует Россия!" – подытожил Аксенов.Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города, отметил, что "севастопольцы – достойные наследники патриотических традиций предков – самоотверженно сражаются в рядах участников специальной военной операции, отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России".Читайте также на РИА Новости Крым:В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе80-летие освобождения Севастополя: как это былоИтоги Крымской наступательной операции. Инфографика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости, новости крыма, крым, севастополь, история, память, михаил развожаев, великая отечественная война