Рейтинг@Mail.ru
Россия на пути новый испытаний – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240512/rossiya-na-puti-novyy-ispytaniy--aksenov-1137212588.html
Россия на пути новый испытаний – Аксенов
Россия на пути новый испытаний – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Россия на пути новый испытаний – Аксенов
В эти дни, как и 80 лет назад, Россия сталкивается с испытаниями, преодолеть которые крымчанам и севастопольцам, как в годы Великой Отечественной войны, так и... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T16:43
2024-05-12T16:46
сергей аксенов
80 лет освобождения крыма
новости
новости крыма
крым
севастополь
история
память
михаил развожаев
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137213280_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e51311223a3b9b4512fedb88bc421eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В эти дни, как и 80 лет назад, Россия сталкивается с испытаниями, преодолеть которые крымчанам и севастопольцам, как в годы Великой Отечественной войны, так и выполняя задачи в ходе СВО, помогают долг, честь, ответственность, любовь к Родине и семье. Такое заявление к 80-летию окончания Крымской наступательной операции выразил глава Крыма Сергей Аксенов.80 лет назад – 12 мая 1944 года – Красная армия полностью освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции."12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. Остатки оккупационных войск были разбиты на мысе Херсонес. Совместно с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принял участие в торжественном мероприятии, которое прошло в Музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также он отметил, что крымчане и севастопольцы всегда вместе боролись с трудностями и преодолевали лишения.По его словам, сегодня Россия находится "на пути новых испытаний", и этот путь россияне пройдут достойно, потому что перед ними "пример подвига наших ветеранов, наших отцов и дедов"."Долг, честь, ответственность, любовь к Родине и семье, как и 80 лет назад, объединяют наших сегодняшних защитников – участников СВО. Мы верим и знаем – Победа будет за нами! Да здравствует Россия!" – подытожил Аксенов.Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города, отметил, что "севастопольцы – достойные наследники патриотических традиций предков – самоотверженно сражаются в рядах участников специальной военной операции, отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России".Читайте также на РИА Новости Крым:В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе80-летие освобождения Севастополя: как это былоИтоги Крымской наступательной операции. Инфографика
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137213280_75:0:1212:853_1920x0_80_0_0_065ffbdd0c7becd95bbd18d38ddaace0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости, новости крыма, крым, севастополь, история, память, михаил развожаев, великая отечественная война
Россия на пути новый испытаний – Аксенов

Все испытания крымчане и севастопольцы пройдут достойно – Аксенов

16:43 12.05.2024 (обновлено: 16:46 12.05.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваМероприятие в Музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея"
Мероприятие в Музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя 35-я береговая батарея
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В эти дни, как и 80 лет назад, Россия сталкивается с испытаниями, преодолеть которые крымчанам и севастопольцам, как в годы Великой Отечественной войны, так и выполняя задачи в ходе СВО, помогают долг, честь, ответственность, любовь к Родине и семье. Такое заявление к 80-летию окончания Крымской наступательной операции выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
80 лет назад – 12 мая 1944 года – Красная армия полностью освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции.
"12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. Остатки оккупационных войск были разбиты на мысе Херсонес. Совместно с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принял участие в торжественном мероприятии, которое прошло в Музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что крымчане и севастопольцы всегда вместе боролись с трудностями и преодолевали лишения.

"Общей была и радость победы над врагом в годы Великой Отечественной войны и возвращения в родную гавань в 2014 году. Сегодня мы вместе выполняем задачи, которые ставит перед нами Лидер, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", – уточнил глава региона.

По его словам, сегодня Россия находится "на пути новых испытаний", и этот путь россияне пройдут достойно, потому что перед ними "пример подвига наших ветеранов, наших отцов и дедов".
"Долг, честь, ответственность, любовь к Родине и семье, как и 80 лет назад, объединяют наших сегодняшних защитников – участников СВО. Мы верим и знаем – Победа будет за нами! Да здравствует Россия!" – подытожил Аксенов.
Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города, отметил, что "севастопольцы – достойные наследники патриотических традиций предков – самоотверженно сражаются в рядах участников специальной военной операции, отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе
80-летие освобождения Севастополя: как это было
Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
 
80 лет освобождения КрымаСергей АксеновНовостиНовости КрымаКрымСевастопольИсторияПамятьМихаил РазвожаевВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Россия на пути новый испытаний – Аксенов
16:07У Крымского моста начала расти очередь
15:54Сильнейший магнитный удар обрушится на Землю вечером в воскресенье
15:39Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины
15:09ВСУ теряют позиции и несут страшные потери
14:3219 человек пострадали при обрушении части дома в Белгороде - Гладков
14:20ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов
14:14При повторном обрушении части дома в Белгороде ранены трое спасателей
13:31Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом
13:25ЧП с обрушением многоэтажки в Белгороде - что известно к этому часу
12:54Крым предложил помощь белгородцам
12:34В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК
12:18ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек 0:27
11:55Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снаряда
11:43Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде
11:23Володин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле
10:45СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Коми
10:32Зачем Киев устроил водную блокаду Крыма – ответ экс-сотрудника СБУ
09:54Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
09:37ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия
Лента новостейМолния