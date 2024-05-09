https://crimea.ria.ru/20240509/putin-pozdravil-sevastopoltsev-s-80-letiem-osvobozhdeniya-goroda-1137154451.html

Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города

Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города. РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T11:06

2024-05-09T11:06

2024-05-09T11:06

80 лет освобождения крыма

владимир путин (политик)

россия

севастополь

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

история

праздники и памятные даты

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города.Путин отметил, что особые, незабываемые страницы летописи Севастополя связаны с Великой Отечественной войной и с подвигом его защитников – бойцов и командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:80-летие освобождения Севастополя: как это былоКод Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 маяВ Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города

https://crimea.ria.ru/20240509/sevastopol-prazdnuet-godovschinu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1137153810.html

россия

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, севастополь, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, праздники и памятные даты, новости