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Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города
Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города. РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T11:06
2024-05-09T11:06
2024-05-09T11:06
80 лет освобождения крыма
владимир путин (политик)
россия
севастополь
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города.Путин отметил, что особые, незабываемые страницы летописи Севастополя связаны с Великой Отечественной войной и с подвигом его защитников – бойцов и командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:80-летие освобождения Севастополя: как это былоКод Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 маяВ Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города
https://crimea.ria.ru/20240509/sevastopol-prazdnuet-godovschinu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1137153810.html
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Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города
Севастополь с первых лет своего основания играл выдающуюся роль в истории России – Путин