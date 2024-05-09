https://crimea.ria.ru/20240509/v-odnom-uglu-ikona--v-drugom-vintovka-veteran-iz-kryma-o-puti-k-pobede-1137175634.html

В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе

В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе - РИА Новости Крым, 09.05.2024

В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе

День Победы приближали военные и гражданские, взрослые и дети на фронте и в тылу повсюду в советской стране, поэтому немцы не смогли завоевать ни наших людей,... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T20:02

2024-05-09T20:02

2024-05-09T20:07

день победы

эксклюзивы риа новости крым

ветераны

память

история

крым

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137176024_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_775eec4ef082ed9fc0ea8f5e2745cf1f.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. День Победы приближали военные и гражданские, взрослые и дети на фронте и в тылу повсюду в советской стране, поэтому немцы не смогли завоевать ни наших людей, ни наши богатства. О своем пути к Победе РИА Новости Крым рассказал призванный в армию в 1944-м ребенок войны и труженик тыла, ветеран Вооруженных сил, кубанец Василий Горелов, принявший участие в праздничных торжествах 9 мая в Севастополе.Великой Победы советскому народу удалось достичь 79 лет назад потому, что приближали ее повсюду и все, от мала до велика, сказал Василий Георгиевич. Живым доказательством тому является он сам – уроженец Кубани, а именно станицы Отрадной Тихорецого района Краснодарского края.Сегодня, 9 мая 2024 года, он пришел на Аллею городов-героев в центре Севастополя, где живет уже не один десяток лет. По словам ветерана, ему "97 с хвостиком", и кое-что он уже забывает. Но только не годы Великой Отечественной. "У нас шесть месяцев оккупация была, с июля 1942-го по 2 февраля 1943-го. В 1942 году немцы прорвали фронт, взяли Ростов и прямым ходом, вдоль железной дороги, рвались за бакинской нефтью. Но их в предгорьях Кавказа остановили, на Тереке. Между прочим, командовал там генерал Иван Петров, который возглавлял сухопутную оборону Севастополя. Мне было 15 лет", – вспоминает Василий Георгиевич.С весны 1943-го он, тогда 16-летний парень, служил в своей станице в истребительном батальоне. Так в годы войны назывались добровольческие военизированные формирования, создававшиеся близко к театру военных действий."Немцы зацепились на Таманском полуострове, и наше командование опасалось, что они летом 1943-го начнут наступление. Поэтому в 12-ти километрах западнее нашей станицы строилась линия укрепления. Мы копали окопы, оборудовали пулеметные гнезда, делали артиллерийские дворники. Дежурили по ночам два раза в неделю, ходили ночью парно. Все же могло быть: диверсанты или еще что-то. Дома у меня в одном углу икона висела, а в другом винтовка стояла", – рассказал ветеран.Юный Василий Горелов успел поработать в годы войны и в колхозе, где трудились "все, кто был в силах: и подростки, и женщины". Землю пахал, сеял и собирал урожай."Трудное было время, но пережили. Когда наши пришли и все освободили, мы засеяли тут, и был урожай Победы", – вспоминает Василий Георгиевич.А в 1944-м его призвали в армию. Танков, говорит, на передовой подрывать не довелось, но послужить пришлось в непростое время."Призвали из 9-го класса, не было еще 18 лет мне. Начинал я службу солдатом, 2-я рота минометного батальона 8-го стрелкового полка", – сказал ветеран.На его груди много наград, среди них – медаль "За боевые заслуги". Согласно положению, эту государственную награду в СССР вручали и тем, кто "в борьбе с врагами Советского государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте".Есть и с виду не очень приметный, но дорогой ему знак, как он сам его называет, "железа и крови" – в виде звезды с числом, обозначающим дни обороны Севастополя "250", в обрамлении золотых ветвей.За долгие годы капитан 1 ранга в отставке Василий Горелов послужил на разных должностях на четырех флотах, сперва матросом, потом офицером. После войны служил торпедистом на Балтике, позже на Тихоокеанском флоте, на Северном и, наконец, на Черноморском. Закончил службу здесь, в Севастополе, в политуправлении. Каждый год Василий Георгиевич получает "письмо Путина", и всякий раз радуется, хоть и понимает, что "подпись факсимильная, значит высылают не только ему, но все равно очень приятно"."Вот опять получил поздравительное письмо от Владимира Владимировича Путина с Днем Победы. Каждый год такое письмо, так что я уже привык, что президент России обязательно должен меня поздравить", – говорит ветеран и улыбается. Стоять и разговаривать так долго ему уже тяжело. До этого он участвовал в возложении цветов к мемориалу героической обороны Севастополя, потом фотографировался, теперь вот пора присесть. По пути к лавочке его "перехватывает" волонтер Победы – вручает красную гвоздику. Этот праздник всех поколений, был и остается.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это мой долг": как жители Севастополя празднуют День Победы Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы Валентина на "Валентайне": крымская героиня родом с Урала

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, ветераны, память, история, крым, великая отечественная война