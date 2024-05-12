https://crimea.ria.ru/20240512/esche-dvoe-pogibshikh-izvlekli-iz-pod-zavalov-v-belgorode-1137215802.html
Еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде
Еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде
Тела еще двух человек достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T18:10
2024-05-12T18:10
2024-05-12T18:19
белгород
обрушение многоэтажного дома в белгороде
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137214938_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_31e62a9cb0015d4f237f7e70ba16f288.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Тела еще двух человек достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде. Об этом сообщили в МЧС России.Ранее стало известно о гибели двоих человек. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137214938_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3bf51378b7ed7916d906f899ea677bd7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), обстрелы белгородской области, обстрелы всу
Еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде
Еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде – МЧС
18:10 12.05.2024 (обновлено: 18:19 12.05.2024)