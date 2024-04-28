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Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240428/kak-prazdnuyut-v-krymu-verbnoe-voskresene---fotolenta-1136933624.html
Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента
Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента
Каждую весну за неделю до православной Пасхи на улицах можно встретить людей с веточками вербы в руках. Это один из главных народных символов приверженности к... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T13:12
2024-04-28T13:29
фотоленты
рпц (русская православная церковь)
симферополь
александро-невский собор в симферополе
традиции
общество
крымская митрополия
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Каждую весну за неделю до православной Пасхи на улицах можно встретить людей с веточками вербы в руках. Это один из главных народных символов приверженности к православной Церкви, как куличи и крашеные яйца в день Христова Воскресенья. Ветви вербы - это русский северный аналог пальмовых ветвей, которыми приветствовали въезжающего на ослике в Иерусалим Христа. Крым - южный регион. И тут вполне могли бы использовать и ветви пальм, которые растут на Южном берегу полуострова. Но издавна и тут в традиции - именно верба, по аналогу с Россией.
https://crimea.ria.ru/20240308/khlebom-i-slovom-kak-zhenskiy-monastyr-pomogaet-boytsam-svo-na-khersonschine-1135504647.html
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353
60
рпц (русская православная церковь), симферополь, александро-невский собор в симферополе, традиции, общество, крымская митрополия
Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента

Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента

13:12 28.04.2024 (обновлено: 13:29 28.04.2024)
 
© РИА Новости КрымВербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор
Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости Крым
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Каждую весну за неделю до православной Пасхи на улицах можно встретить людей с веточками вербы в руках. Это один из главных народных символов приверженности к православной Церкви, как куличи и крашеные яйца в день Христова Воскресенья.
Ветви вербы - это русский северный аналог пальмовых ветвей, которыми приветствовали въезжающего на ослике в Иерусалим Христа.
Крым - южный регион. И тут вполне могли бы использовать и ветви пальм, которые растут на Южном берегу полуострова. Но издавна и тут в традиции - именно верба, по аналогу с Россией.
© РИА Новости Крым

Вход Господень в Иерусалим установлен в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въезжал в столицу Иудеи.

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор
1 из 7

Вход Господень в Иерусалим установлен в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въезжал в столицу Иудеи.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Иерусалиме люди кричали, приветствуя Христа "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Даруй спасение!".

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор
2 из 7

В Иерусалиме люди кричали, приветствуя Христа "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Даруй спасение!".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Но этот же день ликования народа 2024 года назад стал первым шагом Христа на его путь земных страданий.

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор
3 из 7

Но этот же день ликования народа 2024 года назад стал первым шагом Христа на его путь земных страданий.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

После праздничной литургии священник произносит молитву: "… и нас, по подражанию онех (то есть нас, в подражание людей, встречавших Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия и ветви древес в руках носящих, соблюди и сохрани". После чего окропляет держащих веточки вербы святой водой.

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор
4 из 7

После праздничной литургии священник произносит молитву: "… и нас, по подражанию онех (то есть нас, в подражание людей, встречавших Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия и ветви древес в руках носящих, соблюди и сохрани". После чего окропляет держащих веточки вербы святой водой.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Вербы святят и на улице, так как все желающие в храм не поместятся.

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор
5 из 7

Вербы святят и на улице, так как все желающие в храм не поместятся.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

После богослужения освященные веточки люди заберут домой как святыню.

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор
6 из 7

После богослужения освященные веточки люди заберут домой как святыню.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Ветви год хранят дома. А если они сломались, то их не выбрасывают, а сжигают.

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор
7 из 7

Ветви год хранят дома. А если они сломались, то их не выбрасывают, а сжигают.

© РИА Новости Крым
1 из 7

Вход Господень в Иерусалим установлен в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въезжал в столицу Иудеи.

© РИА Новости Крым
2 из 7

В Иерусалиме люди кричали, приветствуя Христа "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Даруй спасение!".

© РИА Новости Крым
3 из 7

Но этот же день ликования народа 2024 года назад стал первым шагом Христа на его путь земных страданий.

© РИА Новости Крым
4 из 7

После праздничной литургии священник произносит молитву: "… и нас, по подражанию онех (то есть нас, в подражание людей, встречавших Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия и ветви древес в руках носящих, соблюди и сохрани". После чего окропляет держащих веточки вербы святой водой.

© РИА Новости Крым
5 из 7

Вербы святят и на улице, так как все желающие в храм не поместятся.

© РИА Новости Крым
6 из 7

После богослужения освященные веточки люди заберут домой как святыню.

© РИА Новости Крым
7 из 7

Ветви год хранят дома. А если они сломались, то их не выбрасывают, а сжигают.

© РИА Новости Крым
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