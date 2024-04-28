Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента
Вход Господень в Иерусалим установлен в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въезжал в столицу Иудеи.
Вход Господень в Иерусалим установлен в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въезжал в столицу Иудеи.
В Иерусалиме люди кричали, приветствуя Христа "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Даруй спасение!".
В Иерусалиме люди кричали, приветствуя Христа "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Даруй спасение!".
Но этот же день ликования народа 2024 года назад стал первым шагом Христа на его путь земных страданий.
Но этот же день ликования народа 2024 года назад стал первым шагом Христа на его путь земных страданий.
После праздничной литургии священник произносит молитву: "… и нас, по подражанию онех (то есть нас, в подражание людей, встречавших Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия и ветви древес в руках носящих, соблюди и сохрани". После чего окропляет держащих веточки вербы святой водой.
После праздничной литургии священник произносит молитву: "… и нас, по подражанию онех (то есть нас, в подражание людей, встречавших Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия и ветви древес в руках носящих, соблюди и сохрани". После чего окропляет держащих веточки вербы святой водой.
Вербы святят и на улице, так как все желающие в храм не поместятся.
Вербы святят и на улице, так как все желающие в храм не поместятся.
После богослужения освященные веточки люди заберут домой как святыню.
После богослужения освященные веточки люди заберут домой как святыню.
Ветви год хранят дома. А если они сломались, то их не выбрасывают, а сжигают.
Ветви год хранят дома. А если они сломались, то их не выбрасывают, а сжигают.
Вход Господень в Иерусалим установлен в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въезжал в столицу Иудеи.
В Иерусалиме люди кричали, приветствуя Христа "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Даруй спасение!".
Но этот же день ликования народа 2024 года назад стал первым шагом Христа на его путь земных страданий.
После праздничной литургии священник произносит молитву: "… и нас, по подражанию онех (то есть нас, в подражание людей, встречавших Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия и ветви древес в руках носящих, соблюди и сохрани". После чего окропляет держащих веточки вербы святой водой.
Вербы святят и на улице, так как все желающие в храм не поместятся.
После богослужения освященные веточки люди заберут домой как святыню.
Ветви год хранят дома. А если они сломались, то их не выбрасывают, а сжигают.