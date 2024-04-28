https://crimea.ria.ru/20240428/kak-prazdnuyut-v-krymu-verbnoe-voskresene---fotolenta-1136933624.html

Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента

Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента

Каждую весну за неделю до православной Пасхи на улицах можно встретить людей с веточками вербы в руках. Это один из главных народных символов приверженности к... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T13:12

2024-04-28T13:12

2024-04-28T13:29

фотоленты

рпц (русская православная церковь)

симферополь

александро-невский собор в симферополе

традиции

общество

крымская митрополия

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Каждую весну за неделю до православной Пасхи на улицах можно встретить людей с веточками вербы в руках. Это один из главных народных символов приверженности к православной Церкви, как куличи и крашеные яйца в день Христова Воскресенья. Ветви вербы - это русский северный аналог пальмовых ветвей, которыми приветствовали въезжающего на ослике в Иерусалим Христа. Крым - южный регион. И тут вполне могли бы использовать и ветви пальм, которые растут на Южном берегу полуострова. Но издавна и тут в традиции - именно верба, по аналогу с Россией.

https://crimea.ria.ru/20240308/khlebom-i-slovom-kak-zhenskiy-monastyr-pomogaet-boytsam-svo-na-khersonschine-1135504647.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), симферополь, александро-невский собор в симферополе, традиции, общество, крымская митрополия