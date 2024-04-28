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Рецидивист угнал машину знакомых для поездки за алкоголем и сжег ее
Рецидивист угнал машину знакомых для поездки за алкоголем и сжег ее - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Рецидивист угнал машину знакомых для поездки за алкоголем и сжег ее
Ялтинцу грозит пять лет лишения свободы из-за желания выпить еще. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T11:58
2024-04-28T11:58
2024-04-28T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Ялтинцу грозит пять лет лишения свободы из-за желания выпить еще.Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, в дежурную часть поступило заявление от местного жителя об угоне легкового автомобиля. Как пояснил мужчина, транспортное средство без разрешения взял его знакомый и уехал на нем в неизвестном направлении. При этом, со слов заявителя, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Полицейские выявили у угонщика, который оказался неоднократно судимым как по уголовным, так и по административным статьям, признаки опьянения. От медосвидетельствования задержанный отказался, но признал свою вину и отметил, что воспользовался чужим автомобилем, чтобы добраться до ближайшего продовольственного магазина с целью покупки алкогольных напитков.В отношении подозреваемого составили административный протокол, по решению суда ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.Также в отношении угонщика было возбуждено уголовное дело по статье об угоне. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полициейЛихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из КрымаМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
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РИА Новости Крым
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ялта, происшествия, мвд по республике крым, крым, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе
Рецидивист угнал машину знакомых для поездки за алкоголем и сжег ее
Пьяный ялтинец угнал и сжег машину знакомых ради вина и водки
11:58 28.04.2024 (обновлено: 12:00 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Ялтинцу грозит пять лет лишения свободы из-за желания выпить еще.
Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, в дежурную часть поступило заявление от местного жителя об угоне легкового автомобиля. Как пояснил мужчина, транспортное средство без разрешения взял его знакомый и уехал на нем в неизвестном направлении. При этом, со слов заявителя, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
"29-летний злоумышленник был задержан в пригороде Ялты, он совершил дорожно-транспортное происшествие на угнанном автомобиле. Мужчина не справился с управлением, в результате авто слетело с проезжей части в кювет и загорелось", – говорится в предоставленной информации.
Полицейские выявили у угонщика, который оказался неоднократно судимым как по уголовным, так и по административным статьям, признаки опьянения. От медосвидетельствования задержанный отказался, но признал свою вину и отметил, что воспользовался чужим автомобилем, чтобы добраться до ближайшего продовольственного магазина с целью покупки алкогольных напитков.
В отношении подозреваемого составили административный протокол, по решению суда ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
Также в отношении угонщика было возбуждено уголовное дело по статье об угоне. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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