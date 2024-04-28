https://crimea.ria.ru/20240428/retsidivist-ugnal-mashinu-znakomykh-dlya-poezdki-za-alkogolem-i-szheg-ee-1136930773.html

Рецидивист угнал машину знакомых для поездки за алкоголем и сжег ее

Рецидивист угнал машину знакомых для поездки за алкоголем и сжег ее - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Рецидивист угнал машину знакомых для поездки за алкоголем и сжег ее

Ялтинцу грозит пять лет лишения свободы из-за желания выпить еще. РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T11:58

2024-04-28T11:58

2024-04-28T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Ялтинцу грозит пять лет лишения свободы из-за желания выпить еще.Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, в дежурную часть поступило заявление от местного жителя об угоне легкового автомобиля. Как пояснил мужчина, транспортное средство без разрешения взял его знакомый и уехал на нем в неизвестном направлении. При этом, со слов заявителя, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Полицейские выявили у угонщика, который оказался неоднократно судимым как по уголовным, так и по административным статьям, признаки опьянения. От медосвидетельствования задержанный отказался, но признал свою вину и отметил, что воспользовался чужим автомобилем, чтобы добраться до ближайшего продовольственного магазина с целью покупки алкогольных напитков.В отношении подозреваемого составили административный протокол, по решению суда ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.Также в отношении угонщика было возбуждено уголовное дело по статье об угоне. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полициейЛихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из КрымаМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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