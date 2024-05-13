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В Крыму на пожарах спасли более 60 человек
В Крыму на пожарах спасли более 60 человек - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Крыму на пожарах спасли более 60 человек
Более 60 человек с начала года спасли на пожарах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T12:29
2024-05-13T12:29
2024-05-13T13:02
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Более 60 человек с начала года спасли на пожарах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым."С начала года огнеборцами ГУ МЧС России по Республике Крым ликвидирован 871 пожар, на которых спасен 61 человек", - привели статистику в ведомстве.В частности, две женщины спасены из частного дома в Раздольненском районе в ночь на 13 мая. О возгорании спасателям сообщила семейная пара, которая возвращалась домой и заметила дым в строении у дороги. Они разбудили хозяев и начали тушение еще до приезда сотрудников МЧС.Спасенных передали медикам, от госпитализации они отказались. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангалаСильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушенСтиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку
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РИА Новости Крым
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пожар, гу мчс рф по республике крым, безопасность, новости крыма, крым, происшествия
В Крыму на пожарах спасли более 60 человек
На пожарах в Крыму спасли более 60 человек с начала года - МЧС
12:29 13.05.2024 (обновлено: 13:02 13.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Более 60 человек с начала года спасли на пожарах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
"С начала года огнеборцами ГУ МЧС России по Республике Крым ликвидирован 871 пожар, на которых спасен 61 человек", - привели статистику в ведомстве.
В частности, две женщины спасены из частного дома в Раздольненском районе в ночь на 13 мая. О возгорании спасателям сообщила семейная пара, которая возвращалась домой и заметила дым в строении у дороги. Они разбудили хозяев и начали тушение еще до приезда сотрудников МЧС.
"Пожар на 55 квадратных метрах ликвидировали огнеборцы отдельного поста поселка Раздольное, из задымленного помещения были выведены соседи. Женщины запаниковали и не смогли эвакуироваться самостоятельно", - сообщили в пресс-службе.
Спасенных передали медикам, от госпитализации они отказались. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.
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