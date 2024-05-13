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В Крыму на пожарах спасли более 60 человек

В Крыму на пожарах спасли более 60 человек - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Крыму на пожарах спасли более 60 человек

Более 60 человек с начала года спасли на пожарах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T12:29

2024-05-13T12:29

2024-05-13T13:02

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Более 60 человек с начала года спасли на пожарах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым."С начала года огнеборцами ГУ МЧС России по Республике Крым ликвидирован 871 пожар, на которых спасен 61 человек", - привели статистику в ведомстве.В частности, две женщины спасены из частного дома в Раздольненском районе в ночь на 13 мая. О возгорании спасателям сообщила семейная пара, которая возвращалась домой и заметила дым в строении у дороги. Они разбудили хозяев и начали тушение еще до приезда сотрудников МЧС.Спасенных передали медикам, от госпитализации они отказались. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангалаСильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушенСтиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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