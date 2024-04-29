https://crimea.ria.ru/20240429/stiralnaya-mashinka-edva-ne-lishila-zhizni-khozyayku-1136944916.html

Стиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку

Стиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Стиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку

На пожаре в Ростовской области спасена женщина. Причиной возгорания стала стиральная машинка, рассказали в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T12:54

2024-04-29T12:54

2024-04-29T12:54

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ростов-на-дону

общество

новости

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. На пожаре в Ростовской области спасена женщина. Причиной возгорания стала стиральная машинка, рассказали в региональном МЧС.Отмечается, что квартира вспыхнула в Целинском районе из-за короткого замыкания. Спасателей вызвали соседи.37-летнюю владелицу квартиры разбуди и вывели из задымленного помещения, после чего огонь удалось потушить без последствий, добавили спасатели.На прошлой неделе огнеборцы спасли пожилую пару на пожаре в Симферопольском районе. А в начале апреля в Симферополе кошка едва не сожгла дом хозяев.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБОПытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в БурятииЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт эксперта

ростов-на-дону

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ростов-на-дону, общество, новости, ростовская область