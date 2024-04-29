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Стиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку
Стиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Стиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку
На пожаре в Ростовской области спасена женщина. Причиной возгорания стала стиральная машинка, рассказали в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T12:54
2024-04-29T12:54
2024-04-29T12:54
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ростов-на-дону
общество
новости
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. На пожаре в Ростовской области спасена женщина. Причиной возгорания стала стиральная машинка, рассказали в региональном МЧС.Отмечается, что квартира вспыхнула в Целинском районе из-за короткого замыкания. Спасателей вызвали соседи.37-летнюю владелицу квартиры разбуди и вывели из задымленного помещения, после чего огонь удалось потушить без последствий, добавили спасатели.На прошлой неделе огнеборцы спасли пожилую пару на пожаре в Симферопольском районе. А в начале апреля в Симферополе кошка едва не сожгла дом хозяев.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБОПытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в БурятииЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт эксперта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ростов-на-дону, общество, новости, ростовская область
Стиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку
В Ростовской области на пожаре спасена женщина – вспыхнула стиральная машинка