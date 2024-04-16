https://crimea.ria.ru/20240416/chp-v-zooparke-kak-obezopasit-lyudey-i-zhivotnykh--opyt-eksperta--1136615012.html

ЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт эксперта

ЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт эксперта - РИА Новости Крым, 16.04.2024

ЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт эксперта

Избежать большой беды и спасти людей и животных в случае пожара и других ЧП в зоопарках помогут правила, которых следует придерживаться, особенно в летний... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T18:08

2024-04-16T18:08

2024-04-16T18:08

радио "спутник в крыму"

виктор жиленко

совет эксперта

зоопарк

безопасность

новости крыма

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Избежать большой беды и спасти людей и животных в случае пожара и других ЧП в зоопарках помогут правила, которых следует придерживаться, особенно в летний сезон, когда такие объекты посещает много людей. Своими главными принципами обеспечения безопасности в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился директор Бахчисарайского парка миниатюр, основатель Ялтинского крокодиляриума и Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.По его мнению, одним из важных условий обеспечения безопасности является не только само наличие аварийных выходов, но и их яркое обозначение. В Ялтинском крокодиляриуме это однажды спасло ему жизнь.Пожар – такое же стихийное бедствие, как и наводнение, добавил Жиленко. Поэтому он прежде всего обращает внимание на то, чтобы в конструкциях на объектах были использованы негорючие материалы, то есть неспособные распространять горение."Мы последние 10 лет делаем декорации на своих объектах антивандальными от животных и людей. Все они из бетона и не могут загореться: нечему гореть", – поделился Жиленко.Первый помощник при пожаре – огнетушитель, продолжил директор зоопарка. Но одних огнетушителей все равно мало: весь работающий на объекте персонал должен уметь пользоваться ими, чтобы не растеряться и не запаниковать в решающий момент, подчеркнул он.Также, по его мнению, важным является наличие дежурных на объекте днем и ночью. В зависимости от площади и наполнения учреждения для содержания животных их может быть несколько человек."У меня в зоопарке в Бахчисарае сразу пятеро ребят дежурят ночью, а не один. Потому что, если что, они должны как-то помочь животным", – отметил Жиленко.В летний курортный сезон зоопарки становятся местами большого скопления людей, добавил он, и требуют к себе еще большего внимания."Пожарные нормы все написаны кровью, и не надо их обсуждать – их надо исполнять", – озвучил свое главное правило в работе Жиленко. Ночью 16 апреля в контактном зоопарке "Тропикпарк", расположенном в детском парке аттракционов в центре Евпатории, произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей.Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров. По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Следователи продолжают осмотр территории, опрашивают свидетелей, работников и руководство зоопарка.Также Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В зооуголке Симферополя ввели жесткие запреты для посетителейВ Симферополе "горел" кинотеатрЗапомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор жиленко, совет эксперта, зоопарк, безопасность, новости крыма, пожар