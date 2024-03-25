Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС
Эксперт по безопасности перечислил главные правила поведения при ЧС
15:31 25.03.2024 (обновлено: 15:36 25.03.2024)
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. При возникновении чрезвычайной ситуации в закрытом помещении главное сохранять спокойствие и двигаться к эвакуационным выходам, расположение которых следует запоминать всегда еще при входе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, полковник запаса ФСО Василий Кашканов.
"Заходишь в большое помещение, первым делом запомни все выходы. Эвакуационные выходы обычно хорошо подсвечены, видны", – говорит Кашканов.
В случае ЧС, по его словам, первым делом нужно мобилизоваться. В таких условиях первые пять минут человек может находиться под действием адреналинового выброса, однако с этим состоянием нужно как можно быстрее справиться.
"Действие адреналина – до пяти минут. Это много для пожара. Надо свое состояние преодолевать. Помогут прокручивание кистей с силой, напряжение предплечий, пощипывание кончика носа, мочек ушей", – перечислил эксперт.
При этом Кашканов разграничивает ЧС по локации возникновения. При внешней угрозе специалист советует баррикадироваться и искать запасные пути отхода из здания. При внутренней – нужно максимально быстро организовать эвакуацию. Обеспечить ее проведение должны специально обученные сотрудники – именно они должны руководить процессом, но двигаться в сторону эвакуационных выходов в любом случае необходимо, даже если вы не слышите указаний на этот счет.
"Я бы ввел на всех подобного рода объектах краткий аудио-инструктаж на случай возникновения ЧС: этот ряд идет вправо, этот влево. Что касается паники и толпы, железное правило: двигайся по течению толпы и чуть в сторону к стене. Не останавливаться. В этом случае есть шанс, что толпа тебя не задавит и вынесет не улицу", – заключил эксперт.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным, число погибших при теракте в концертном зале увеличилось до 137 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
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