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Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС
Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС
При возникновении чрезвычайной ситуации в закрытом помещении главное сохранять спокойствие и двигаться к эвакуационным выходам, расположение которых следует... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T15:31
2024-03-25T15:36
режим чс
василий кашканов
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
мнения
фсо
общество
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Полковник запаса ФСО Василий Кашканов о правилах поведения при ЧС
Полковник запаса ФСО Василий Кашканов о правилах поведения при ЧС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. При возникновении чрезвычайной ситуации в закрытом помещении главное сохранять спокойствие и двигаться к эвакуационным выходам, расположение которых следует запоминать всегда еще при входе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, полковник запаса ФСО Василий Кашканов.В случае ЧС, по его словам, первым делом нужно мобилизоваться. В таких условиях первые пять минут человек может находиться под действием адреналинового выброса, однако с этим состоянием нужно как можно быстрее справиться.При этом Кашканов разграничивает ЧС по локации возникновения. При внешней угрозе специалист советует баррикадироваться и искать запасные пути отхода из здания. При внутренней – нужно максимально быстро организовать эвакуацию. Обеспечить ее проведение должны специально обученные сотрудники – именно они должны руководить процессом, но двигаться в сторону эвакуационных выходов в любом случае необходимо, даже если вы не слышите указаний на этот счет.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным, число погибших при теракте в концертном зале увеличилось до 137 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборовПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуНе главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов
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режим чс, василий кашканов, совет эксперта, мнения, фсо, общество
Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС

Эксперт по безопасности перечислил главные правила поведения при ЧС

15:31 25.03.2024 (обновлено: 15:36 25.03.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. При возникновении чрезвычайной ситуации в закрытом помещении главное сохранять спокойствие и двигаться к эвакуационным выходам, расположение которых следует запоминать всегда еще при входе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, полковник запаса ФСО Василий Кашканов.
Полковник запаса ФСО Василий Кашканов о правилах поведения при ЧС
15:31
"Заходишь в большое помещение, первым делом запомни все выходы. Эвакуационные выходы обычно хорошо подсвечены, видны", – говорит Кашканов.
В случае ЧС, по его словам, первым делом нужно мобилизоваться. В таких условиях первые пять минут человек может находиться под действием адреналинового выброса, однако с этим состоянием нужно как можно быстрее справиться.

"Действие адреналина – до пяти минут. Это много для пожара. Надо свое состояние преодолевать. Помогут прокручивание кистей с силой, напряжение предплечий, пощипывание кончика носа, мочек ушей", – перечислил эксперт.

При этом Кашканов разграничивает ЧС по локации возникновения. При внешней угрозе специалист советует баррикадироваться и искать запасные пути отхода из здания. При внутренней – нужно максимально быстро организовать эвакуацию. Обеспечить ее проведение должны специально обученные сотрудники – именно они должны руководить процессом, но двигаться в сторону эвакуационных выходов в любом случае необходимо, даже если вы не слышите указаний на этот счет.

"Я бы ввел на всех подобного рода объектах краткий аудио-инструктаж на случай возникновения ЧС: этот ряд идет вправо, этот влево. Что касается паники и толпы, железное правило: двигайся по течению толпы и чуть в сторону к стене. Не останавливаться. В этом случае есть шанс, что толпа тебя не задавит и вынесет не улицу", – заключил эксперт.

Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным, число погибших при теракте в концертном зале увеличилось до 137 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
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