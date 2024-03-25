https://crimea.ria.ru/20240325/zapomnit-vykhody-i-ne-panikovat--glavnye-pravila-povedeniya-pri-chs-1136015475.html

Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС

Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС

При возникновении чрезвычайной ситуации в закрытом помещении главное сохранять спокойствие и двигаться к эвакуационным выходам, расположение которых следует... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T15:31

2024-03-25T15:31

2024-03-25T15:36

режим чс

василий кашканов

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

мнения

фсо

общество

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Полковник запаса ФСО Василий Кашканов о правилах поведения при ЧС Полковник запаса ФСО Василий Кашканов о правилах поведения при ЧС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. При возникновении чрезвычайной ситуации в закрытом помещении главное сохранять спокойствие и двигаться к эвакуационным выходам, расположение которых следует запоминать всегда еще при входе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, полковник запаса ФСО Василий Кашканов.В случае ЧС, по его словам, первым делом нужно мобилизоваться. В таких условиях первые пять минут человек может находиться под действием адреналинового выброса, однако с этим состоянием нужно как можно быстрее справиться.При этом Кашканов разграничивает ЧС по локации возникновения. При внешней угрозе специалист советует баррикадироваться и искать запасные пути отхода из здания. При внутренней – нужно максимально быстро организовать эвакуацию. Обеспечить ее проведение должны специально обученные сотрудники – именно они должны руководить процессом, но двигаться в сторону эвакуационных выходов в любом случае необходимо, даже если вы не слышите указаний на этот счет.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным, число погибших при теракте в концертном зале увеличилось до 137 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборовПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуНе главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов

https://crimea.ria.ru/20240324/v-krokus-siti-kholle-pogib-zhitel-kryma-1135988909.html

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режим чс, василий кашканов, совет эксперта, мнения, фсо, общество