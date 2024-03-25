https://crimea.ria.ru/20240325/ne-glavnyy-vopros-v-gosdume-vyskazalis-o-smertnoy-kazni-dlya-terroristov-1136008310.html

Не главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов

Не главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Не главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов

Дискуссия о смертной казни для террористов может увести в ложном направлении, поэтому профильный комитет Госдумы намерен обсуждать "иные истории", которые будут РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T12:18

2024-03-25T12:18

2024-03-25T12:18

"крокус сити холл"

смертная казнь

государственная дума рф

павел крашенинников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Дискуссия о смертной казни для террористов может увести в ложном направлении, поэтому профильный комитет Госдумы намерен обсуждать "иные истории", которые будут способствовать предотвращению терактов. Об этом заявил председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников.По словам Крашенинникова, "главное, чтобы подобное больше не повторялось". "Мы против (смертной казни) как были, так и остались. Организаторы... исполнители... Все государства заявляют, что готовы бороться с терроризмом, давайте нам информацию, кто что, и мы узнаем, кто есть на самом деле и кто за этим (терактом в "Крокус Сити Холле" – ред.) стоит", - добавил депутат.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали 180 человек.В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.Накануне Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыПострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплатыВ "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", смертная казнь, государственная дума рф, павел крашенинников, новости, новости, закон и право, россия, теракт