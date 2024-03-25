https://crimea.ria.ru/20240325/sud-arestoval-vsekh-figurantov-dela-o-terakte-v-krokus-siti-kholle-1136000477.html

Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в пятницу 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T01:13

2024-03-25T01:13

2024-03-25T01:13

новости

"крокус сити холл"

суд

арест

теракт

москва

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136002160_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_4d51b08bd0eab95fba7c73798bb7d3ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в пятницу 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости.Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.Первым официальное обвинение суд вынес в отношении Далерджона Мирзоева. После этого следствие обратилось с ходатайством об аресте второго фигуранта – Рачабализода Саидакрами Муродали. Затем поступило ходатайство следствия об аресте третьего фигуранта дела о теракте, Шамсидина Фаридуни. После этого следствие обратилось с ходатайством об аресте четвертого обвиняемого в теракте – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в суде.Первому фигуранту дела о теракте Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, есть четверо несовершеннолетних детей. Об этом он заявил суду через переводчика с таджикского. Некоторые вопросы судьи он понимал без чьей-либо помощи, но отвечал только на родном языке. В ходе заседания также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла. Фигурант признал вину в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости.Вскоре после начала заседания следователь попросил суд провести его в закрытом режиме, дабы уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса. Суд согласился.Второй фигурант дела о теракте Рачабализода Саидакрами на заседании общался с судьей через переводчика. Рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей, есть место регистрации в России, но он его не помнит. Обвиняемый в совершении теракта признал вину, передает корреспондент РИА Новости.Третий обвиняемый по делу о теракте Шамсидин Фаридуни – первый из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть 8-месячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.Четвертого фигуранта дела о теракте Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача. Обвиняемый был одет в халат, который обычно носят постояльцы в больничных стационарах. Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново. Для общения с судьей ему потребовался переводчик. Через него он пояснил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Временно он не работает, до этого работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован, передает корреспондент РИА Новости.Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, "крокус сити холл", суд, арест, теракт, москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)