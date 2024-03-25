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Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в пятницу 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T01:13
2024-03-25T01:13
новости
"крокус сити холл"
суд
арест
теракт
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в пятницу 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости.Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.Первым официальное обвинение суд вынес в отношении Далерджона Мирзоева. После этого следствие обратилось с ходатайством об аресте второго фигуранта – Рачабализода Саидакрами Муродали. Затем поступило ходатайство следствия об аресте третьего фигуранта дела о теракте, Шамсидина Фаридуни. После этого следствие обратилось с ходатайством об аресте четвертого обвиняемого в теракте – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в суде.Первому фигуранту дела о теракте Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, есть четверо несовершеннолетних детей. Об этом он заявил суду через переводчика с таджикского. Некоторые вопросы судьи он понимал без чьей-либо помощи, но отвечал только на родном языке. В ходе заседания также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла. Фигурант признал вину в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости.Вскоре после начала заседания следователь попросил суд провести его в закрытом режиме, дабы уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса. Суд согласился.Второй фигурант дела о теракте Рачабализода Саидакрами на заседании общался с судьей через переводчика. Рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей, есть место регистрации в России, но он его не помнит. Обвиняемый в совершении теракта признал вину, передает корреспондент РИА Новости.Третий обвиняемый по делу о теракте Шамсидин Фаридуни – первый из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть 8-месячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.Четвертого фигуранта дела о теракте Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача. Обвиняемый был одет в халат, который обычно носят постояльцы в больничных стационарах. Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново. Для общения с судьей ему потребовался переводчик. Через него он пояснил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Временно он не работает, до этого работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован, передает корреспондент РИА Новости.Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, "крокус сити холл", суд, арест, теракт, москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы арестовал всех фигурантов по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

01:13 25.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в пятницу 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.
Первым официальное обвинение суд вынес в отношении Далерджона Мирзоева. После этого следствие обратилось с ходатайством об аресте второго фигуранта – Рачабализода Саидакрами Муродали. Затем поступило ходатайство следствия об аресте третьего фигуранта дела о теракте, Шамсидина Фаридуни. После этого следствие обратилось с ходатайством об аресте четвертого обвиняемого в теракте – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в суде.
Первому фигуранту дела о теракте Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, есть четверо несовершеннолетних детей. Об этом он заявил суду через переводчика с таджикского. Некоторые вопросы судьи он понимал без чьей-либо помощи, но отвечал только на родном языке. В ходе заседания также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла. Фигурант признал вину в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости.
Вскоре после начала заседания следователь попросил суд провести его в закрытом режиме, дабы уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса. Суд согласился.
Второй фигурант дела о теракте Рачабализода Саидакрами на заседании общался с судьей через переводчика. Рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей, есть место регистрации в России, но он его не помнит. Обвиняемый в совершении теракта признал вину, передает корреспондент РИА Новости.
Третий обвиняемый по делу о теракте Шамсидин Фаридуни – первый из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть 8-месячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.
Четвертого фигуранта дела о теракте Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача. Обвиняемый был одет в халат, который обычно носят постояльцы в больничных стационарах. Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново. Для общения с судьей ему потребовался переводчик. Через него он пояснил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Временно он не работает, до этого работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован, передает корреспондент РИА Новости.
Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.
Новости"Крокус Сити Холл"СудАрестТерактМоскваФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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