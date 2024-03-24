https://crimea.ria.ru/20240324/kolichestvo-pogibshikh-v-krokus-siti-kholle-uvelichilos-do-137-chelovek-1135993384.html
Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек
Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек
Число погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек, трое из которых – дети. Об этом сообщает Следственный комитет РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T16:59
2024-03-24T16:59
2024-03-24T17:18
новости
"крокус сити холл"
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
траур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Число погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек, трое из которых – дети. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе, сообщили в СК.Также в Следственном комитете рассказали, что продолжается сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего.В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования, подчеркнули в ведомстве.С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие, перечислили в СК.При задержании подозреваемых на территории Брянской области обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы, уточнили в ведомстве.Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле Председателя Следственного комитета Российской Федерации, подчеркнули в СК.
https://crimea.ria.ru/20240324/v-rossii--den-natsionalnogo-traura-po-pogibshim-v-krokus-siti-kholle-1135983949.html
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новости, "крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, траур
Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 – СК
16:59 24.03.2024 (обновлено: 17:18 24.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Число погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек, трое из которых – дети. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы", – сказано в сообщении ведомства.
Проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе, сообщили в СК.
Также в Следственном комитете рассказали, что продолжается сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего.
В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования, подчеркнули в ведомстве.
С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие, перечислили в СК.
При задержании подозреваемых на территории Брянской области обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы, уточнили в ведомстве.
Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле Председателя Следственного комитета Российской Федерации, подчеркнули в СК.