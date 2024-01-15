В зооуголке Симферополя ввели жесткие запреты для посетителей
В зооуголке Симферополе установили жесткий запрет на кормление животных
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодоем для птиц теперь огорожен
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В недавно открывшемся после ремонта зооуголке в центре Симферополя посетителям запретили кормить каких бы то ни было животных, пообещав в перспективе организовать "бабушкин дворик" с козами. Об этом стало известно в ходе беседы с директором МБУК "Парки столицы" Романом Филиппенко в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Филиппенко, кормление на территории зооуголка в Детском парке Симферополя строго запрещено, о чем будут гласить таблички.
"У нас животные питаются по определенному рациону, который разработан специалистами. Мы должны соблюдать определенный набор калорий, питательных веществ для каждого вида. Если происходит неконтролируемое кормление, это может в последующем привести у животного к проблемам со здоровьем. Поэтому в настоящее время кормление запрещено на территории зоопарка. Мы будем это пресекать и предупреждаем всех своих посетителей", – заявил Филиппенко.
По его словам, в планах создать на территории зооуголка своего рода "бабушкин дворик", где под контролем сотрудника учреждения можно будет покормить, например, коз.
"Мы будем со временем создавать, для того чтобы люди могли отвести душу, определенные места… может быть поместим там каких-нибудь коз, которые очень всегда любят брать с рук и поесть. И посетители смогут их кормить в отдельном, специально оборудованном для этого месте, но под контролем сотрудника", – заключил Филиппенко.
Ранее Филиппенко рассказал, как животные зооуголка в детском парке Симферополя пережили минувшие морозы.
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