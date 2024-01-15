https://crimea.ria.ru/20240115/v-zoougolke-simferopolya-vveli-zhestkie-zaprety-dlya-posetiteley-1134209220.html

В зооуголке Симферополя ввели жесткие запреты для посетителей

В зооуголке Симферополя ввели жесткие запреты для посетителей - РИА Новости Крым, 15.01.2024

В зооуголке Симферополя ввели жесткие запреты для посетителей

В недавно открывшемся после ремонта зооуголке в центре Симферополя посетителям запретили кормить каких бы то ни было животных, пообещав в перспективе... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T21:05

2024-01-15T21:05

2024-01-15T21:05

зоопарк

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евгений филиппов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В недавно открывшемся после ремонта зооуголке в центре Симферополя посетителям запретили кормить каких бы то ни было животных, пообещав в перспективе организовать "бабушкин дворик" с козами. Об этом стало известно в ходе беседы с директором МБУК "Парки столицы" Романом Филиппенко в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Филиппенко, кормление на территории зооуголка в Детском парке Симферополя строго запрещено, о чем будут гласить таблички.По его словам, в планах создать на территории зооуголка своего рода "бабушкин дворик", где под контролем сотрудника учреждения можно будет покормить, например, коз.Ранее Филиппенко рассказал, как животные зооуголка в детском парке Симферополя пережили минувшие морозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Просторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголок Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке – фотофакт Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам

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зоопарк, симферополь, городская среда, общество, новости, крым, новости крыма, евгений филиппов