https://crimea.ria.ru/20240114/kak-vstretili-snegopady-zhivotnye-v-simferopolskom-zoougolke---fotofakt-1134188007.html

Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт

Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт

Крымская зима балует жителей и гостей полуострова погодой. Снег идет в крымской столице и в воскресенье. Как чувствуют себя животные зооуголка в Симферополе -... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T12:03

2024-01-14T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Крымская зима балует жителей и гостей полуострова погодой. Снег идет в крымской столице и в воскресенье. Как чувствуют себя животные зооуголка в Симферополе - смотрите в фотофакте.Наиболее комфортно в холода себя чувствуют волки, лисица, бараны, верблюды, буйволы и бизон. Остальные животные отрастили на зиму густой мех. "Стоит отметить, что теплолюбивые обитатели зооуголка, которые не переносят минусовые температуры, были переселены в теплые зимние вольеры еще в ноябре", - добавили на предприятии.Ранее в пресс-службе парка львов "Тайган" и Бахчисарайского парка миниатюр РИА Новости Крым рассказали, как подготовили своих питомцев к холодам.Читайте также на РИА Новости Крым:Просторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголокА теперь — горбатый: Крымские верблюжьи историиВыглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок

https://crimea.ria.ru/20240112/domiki-s-podogrevom-i-dvoynoy-paek-kak-zooparki-kryma-gotovyat-k-morozam-1134147714.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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