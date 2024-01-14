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Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт
Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт
Крымская зима балует жителей и гостей полуострова погодой. Снег идет в крымской столице и в воскресенье. Как чувствуют себя животные зооуголка в Симферополе -... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Крымская зима балует жителей и гостей полуострова погодой. Снег идет в крымской столице и в воскресенье. Как чувствуют себя животные зооуголка в Симферополе - смотрите в фотофакте.Наиболее комфортно в холода себя чувствуют волки, лисица, бараны, верблюды, буйволы и бизон. Остальные животные отрастили на зиму густой мех. "Стоит отметить, что теплолюбивые обитатели зооуголка, которые не переносят минусовые температуры, были переселены в теплые зимние вольеры еще в ноябре", - добавили на предприятии.Ранее в пресс-службе парка львов "Тайган" и Бахчисарайского парка миниатюр РИА Новости Крым рассказали, как подготовили своих питомцев к холодам.Читайте также на РИА Новости Крым:Просторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголокА теперь — горбатый: Крымские верблюжьи историиВыглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок
https://crimea.ria.ru/20240112/domiki-s-podogrevom-i-dvoynoy-paek-kak-zooparki-kryma-gotovyat-k-morozam-1134147714.html
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Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт

Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт

12:03 14.01.2024 (обновлено: 12:04 14.01.2024)
 
© Фото: Парки столицыСтраус в зооуголке Симферополя
Страус в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Крымская зима балует жителей и гостей полуострова погодой. Снег идет в крымской столице и в воскресенье. Как чувствуют себя животные зооуголка в Симферополе - смотрите в фотофакте.
"Пожалуй, больше других радовался холодам амурский тигр Мурзик. С азартом он выгуливал свою теплую шубу. А вот лев Симба к снегопадам отнесся настороженно: выглядывал из домика, как будто, боится намочить свою шикарную гриву. В условиях симферопольской зимы меньшую активность проявляют еноты. Увидеть их в вольере сейчас можно крайне редко: много времени они предпочитают проводить в своих утепленных домиках", - рассказывают в "Парках столицы".
Наиболее комфортно в холода себя чувствуют волки, лисица, бараны, верблюды, буйволы и бизон. Остальные животные отрастили на зиму густой мех.
"Стоит отметить, что теплолюбивые обитатели зооуголка, которые не переносят минусовые температуры, были переселены в теплые зимние вольеры еще в ноябре", - добавили на предприятии.
© Фото: Парки столицыГриф в зооуголке Симферополя
Гриф в зооуголке Симферополя
1 из 5
Гриф в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыБизон в зооуголке Симферополя
Бизон в зооуголке Симферополя
2 из 5
Бизон в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыЖуравли в зооуголке Симферополя
Журавли в зооуголке Симферополя
3 из 5
Журавли в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыЛев Симба в зооуголке Симферополя
Лев Симба в зооуголке Симферополя
4 из 5
Лев Симба в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыАист в зооуголке Симферополя
Аист в зооуголке Симферополя
5 из 5
Аист в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
1 из 5
Гриф в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
2 из 5
Бизон в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
3 из 5
Журавли в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
4 из 5
Лев Симба в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
5 из 5
Аист в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
Ранее в пресс-службе парка львов "Тайган" и Бахчисарайского парка миниатюр РИА Новости Крым рассказали, как подготовили своих питомцев к холодам.
Зооуголок в Бахчисарае
12 января, 16:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
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