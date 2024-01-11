https://crimea.ria.ru/20240111/prostornye-volery-s-vysokimi-potolkami-v-simferopole-otkrylsya-zoougolok-1134122393.html

Просторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголок

Просторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголок - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Просторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголок

В Симферополе после ремонта открылся обновленный зооуголок в Детском парке, работы по обустройству новых вольеров и территории длились около двух лет. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T16:55

2024-01-11T16:55

2024-01-11T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе после ремонта открылся обновленный зооуголок в Детском парке, работы по обустройству новых вольеров и территории длились около двух лет. Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.В январе 2022 года в соответствии с законом 498 "Об ответственном обращении с животными" многие крымские зоопарки и зооуголки приостановили деятельность для проведения работ по получению лицензии после требований Россельхознадзора. В этом числе оказался и зооуголок в крымской столице.Зооуголок стал большеГромким криком посетителей встречает ослик, внук знаменитой ослицы-кинозвезды Люси, снявшейся в фильме Леонида Гайдая. Позирует на камеру верблюд, где-то заливается петух, завидуя свободно гуляющим уткам. Но громче всех заявляет о своем существовании лев Симба. Вместе с подругой Налой они теперь проживают в обновленной, более просторной "квартире".И добавляет с улыбкой: когда рабочие мастерили ей новый домик, то очень удивлялись такому размаху. Для сравнения, двум журавлям достаточно жилплощади в 25 квадратных метров.Буйволов и бизона, которые раньше жили неподалеку от центральных ворот, перевели в другие, более просторные вольеры."По закону буйволам нужен вольер с естественным грунтом, потому что эти животные любят устраивать себе "грязевые ванны", – объясняет Ковтюх.Восьмилетняя самочка бизона живет рядом с буйволиным семейством, теперь площадь ее загона 250 "квадратов". На щепе (измельченная древесина – ред.), которую завезли аккурат к наступлению холодов, ей тепло и удобно.Вольер для европейских ланей оградили сеткой с более мелкими ячейками для безопасности животных. Лани очень боязливы, и во время стресса могут застрять своими тонкими рожками или копытцами даже в самых узких отверстиях, говорит собеседница.При виде посетителей верблюд неторопливо подходит к ограждению и будто позирует на камеру фотографу. Бояться, что животное плюнет, не стоит, успокаивает специалист. Так хулиганят верблюды крайне редко, только если очень напуганы и злы. Да и куда охотнее плюются ламы, эти прямо "собирают "жвачку" и целятся в лицо".– Знаю, что в других зоопарках у посетителей отнимают капусту, чтобы не кормили ею питомцев. А у вас верблюды капусту жуют. Можно?– У нас кормление посетителями на территории зоопарка запрещено. Жвачных животных кормим различными видами кормов, которые для них подходят в соответствии с пищеварительной системой. А так у нас в овощном рационе до 50% – это морковка и еще по 25% приходится на капусту и свеклу. Также в рационе есть зерно. Кстати, запрет введен для того, чтобы животные не переедали и питались по нормативам.Основу рациона диких кошек составляет мясо. Амурский тигр по кличке Джедай, которого сотрудники зоопарка ласково прозвали Мурзилой, съедает 10-12 килограммов мяса, также ему дают яйца, творог, курицу. Завидев камеру, тигр встает, ему любопытно. Вообще, его любимое занятие – припугнуть грозным рыком кого-нибудь из сотрудников зоопарка, смеются последние.В соседнем вольере лев Симба – он тихий и спокойный, но, когда дело доходит до еды – ситуация кардинально меняется. Он вдруг вспоминает, что вовсе не домашний котик, а сильный и злобный хищник. С ним живет его "супруга" Нала. Все как в известном диснеевском мультфильме."Так получилось случайно. Специально мы не называли. Симба у нас уже был, а потом привезли Налу. Совпало", – говорит Ковтюх. И добавляет: просто львятам нередко дают имена этих мультяшных персонажей.Вольеры хищников также стали больше, появились новые перегонные, то есть внутренние вольеры, куда "постояльцев" перегоняют во время уборки "жилплощади".Серый или обыкновенный волк Вовчик знает свое имя и откликается на него. По характеру он хороший, и очень отличается от канадских волчиц, которые "совсем другие". Кстати, трем волкам по новым нормативам нужно не меньше 90 квадратных метров площади.Ремонт делали своими силамиКак рассказал РИА Новости Крым директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Роман Филипенко, на получение лицензии для зооуголка ушло почти два года.Вольеры для всех животных теперь обустроены с соблюдением необходимых правил безопасности, также обустроены новые вольеры, выставлен забор, сделано предограждение у опасных видов животных, чтобы у посетителей не было к ним свободного доступа. Кроме того, сделаны дополнительные входы и выходы у хищников из зимних убежищ. В некоторых вольерах поднят уровень потолков до необходимых требований, – перечисляет Филипенко.За всеми обитателями зооуголка производится тщательный уход и контроль. И если с ними что-то случается, тут же проходят проверки и разбирательства. Кроме того, в условиях зоопарков, и тем более при новых требованиях к содержанию животных, очень важно контролировать их плодовитость и не допускать инбридинга (спаривание животных, состоящих в тесном родстве – ред.), в результате которого получается слабое потомство, – уточняет специалист.И добавляет: главное, чтобы были посетители: благодаря им, в том числе, развивается учреждение.В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что в 2021 году специалисты управления по заявлению МБУК "Парки столицы" выехали на место для проведения выездной оценки соискателя лицензии лицензионным требованиям, в ходе которой были выявлены несоответствия лицензионным требованиям, а именно: вольеры для содержания животных белый аист, журавли, ворона, канадские волки, а также других животных не соответствовали необходимым размерам. Также не были установлены отжимные барьеры у журавлей. В связи с чем МБУК "Парки столицы" было отказано в предоставлении лицензии. В связи с требованиями федерального закона 498 "Об ответственном обращении с животными" с 2022 года МБУК "Парки столицы" приостановил свою деятельность до получения разрешительного документа – лицензии. Читайте также на РИА Новости Крым:Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезонуВ Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный паркЭксперт оценил безопасность отечественных аттракционов

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