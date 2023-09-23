https://crimea.ria.ru/20230923/parki-stolitsy-kak-zelenye-zony-simferopolya-gotovyat-k-zimnemu-sezonu-1131525658.html

Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону

Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону

Симферопольские парки готовят к осенне-зимнему сезону, сейчас идет заготовка песчано-солевых смесей, высадка красочных осенних однолетников, в Детском парке... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T14:17

2023-09-23T14:17

2023-09-23T14:17

симферополь

радио "спутник в крыму"

роман филипенко

новости крыма

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

крым

общество

благоустройство

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Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Симферопольские парки готовят к осенне-зимнему сезону, сейчас идет заготовка песчано-солевых смесей, высадка красочных осенних однолетников, в Детском парке установят крупнейшую в Крыму интерактивную игровую площадку, а в Гагаринском запретят стихийные парковки. Об этих и других работах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Роман Филипенко.Подготовка к холодамПо словам Филипенко, в ведении "Парков столицы" находятся парки Тренева, Шевченко, Детский и Гагаринский, скверы Республики, Высоцкого и 50-летия СССР. Работы проводятся во всех зеленых зонахТакже, по его словам, регулярно во всех парках проводится обрезка сухостоя, снос аварийных деревьев, чтобы территории оставались опрятными и безопасными."А вот аттракционы на зиму не консервируем. Это позволяет мягкая крымская зима. Но, конечно, в непогоду они не работают, хотя и регулярно облуживаются", – поясняет директор предприятия.Парковое благоустройство"Продолжается благоустройство. В рамках этой работы начат ремонт парка Тренева, крупнейшая в Крыму интерактивная, развивающая детская площадка монтируется в Детском парке. Все эти работы планируем завершить в текущем году", – продолжает гость эфира.В перспективе в Детском парке также планируют замену плиточного покрытия Центральной аллеи, ремонт некоторых элементов инфраструктуры и зданийКроме того, по его словам, сейчас производятся работы по ограждению территории части территорий Гагаринского парка в местах несанкционированных парковок.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционовСимферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опросВ Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк

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симферополь, роман филипенко, новости крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , крым, общество, благоустройство