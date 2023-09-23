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Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону
Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону
Симферопольские парки готовят к осенне-зимнему сезону, сейчас идет заготовка песчано-солевых смесей, высадка красочных осенних однолетников, в Детском парке... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T14:17
2023-09-23T14:17
симферополь
радио "спутник в крыму"
роман филипенко
новости крыма
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
крым
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благоустройство
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Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Симферопольские парки готовят к осенне-зимнему сезону, сейчас идет заготовка песчано-солевых смесей, высадка красочных осенних однолетников, в Детском парке установят крупнейшую в Крыму интерактивную игровую площадку, а в Гагаринском запретят стихийные парковки. Об этих и других работах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Роман Филипенко.Подготовка к холодамПо словам Филипенко, в ведении "Парков столицы" находятся парки Тренева, Шевченко, Детский и Гагаринский, скверы Республики, Высоцкого и 50-летия СССР. Работы проводятся во всех зеленых зонахТакже, по его словам, регулярно во всех парках проводится обрезка сухостоя, снос аварийных деревьев, чтобы территории оставались опрятными и безопасными."А вот аттракционы на зиму не консервируем. Это позволяет мягкая крымская зима. Но, конечно, в непогоду они не работают, хотя и регулярно облуживаются", – поясняет директор предприятия.Парковое благоустройство"Продолжается благоустройство. В рамках этой работы начат ремонт парка Тренева, крупнейшая в Крыму интерактивная, развивающая детская площадка монтируется в Детском парке. Все эти работы планируем завершить в текущем году", – продолжает гость эфира.В перспективе в Детском парке также планируют замену плиточного покрытия Центральной аллеи, ремонт некоторых элементов инфраструктуры и зданийКроме того, по его словам, сейчас производятся работы по ограждению территории части территорий Гагаринского парка в местах несанкционированных парковок.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционовСимферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опросВ Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк
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симферополь, роман филипенко, новости крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , крым, общество, благоустройство
Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону

В симферопольских "Парках столицы" рассказали о подготовке зеленых зон к зиме

14:17 23.09.2023
 
© РИА Новости КрымЖенщина в парке им. Гагарина в Симферополе
Женщина в парке им. Гагарина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Симферопольские парки готовят к осенне-зимнему сезону, сейчас идет заготовка песчано-солевых смесей, высадка красочных осенних однолетников, в Детском парке установят крупнейшую в Крыму интерактивную игровую площадку, а в Гагаринском запретят стихийные парковки. Об этих и других работах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Роман Филипенко.
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко
14:17

Подготовка к холодам

По словам Филипенко, в ведении "Парков столицы" находятся парки Тренева, Шевченко, Детский и Гагаринский, скверы Республики, Высоцкого и 50-летия СССР. Работы проводятся во всех зеленых зонах

"Сейчас запасемся песчано-солевыми смесями, не используем реагент: при таянии снега он растворится и будет стекать в прикорневые зоны деревьев и других растений, и может их отравить. Кроме этого, началась массовая уборка листьев. Будет проводиться консервация систем полива. Позже, в зависимости от погоды, может быть, придется накрывать розовые кусты вокруг пруда в Гагаринском парке", перечисляет Филипенко.

Также, по его словам, регулярно во всех парках проводится обрезка сухостоя, снос аварийных деревьев, чтобы территории оставались опрятными и безопасными.
"А вот аттракционы на зиму не консервируем. Это позволяет мягкая крымская зима. Но, конечно, в непогоду они не работают, хотя и регулярно облуживаются", – поясняет директор предприятия.

Парковое благоустройство

"Продолжается благоустройство. В рамках этой работы начат ремонт парка Тренева, крупнейшая в Крыму интерактивная, развивающая детская площадка монтируется в Детском парке. Все эти работы планируем завершить в текущем году", – продолжает гость эфира.
В перспективе в Детском парке также планируют замену плиточного покрытия Центральной аллеи, ремонт некоторых элементов инфраструктуры и зданий

"Осенью будем высаживать новые яркие растения в Гагаринском парке: лаванду, миндаль, деревья церайса – с ярко-розовым, очень длительным цветением. Появятся новые фото-зоны", – обещает руководитель "Парков столицы".

Кроме того, по его словам, сейчас производятся работы по ограждению территории части территорий Гагаринского парка в местах несанкционированных парковок.
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