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Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос
Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос
Благоустройство сквера на бульваре Ленина подходит к концу. В ходе работ обновлены 5 фонтанов, которые теперь по вечерам подсвечиваются фонарями. На месте, где... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T07:46
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видео
опрос
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городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Благоустройство сквера на бульваре Ленина подходит к концу. В ходе работ обновлены 5 фонтанов, которые теперь по вечерам подсвечиваются фонарями. На месте, где раньше находилась шахта №4 недостроенного коллектора, установили колоннаду, информирует официальный сайт Симферопольской городской администрации.Ранее планировалось завершить реконструкцию ко Дню города 4 июня, сообщил глава администрации Симферополя в эфире радио "Спутник в Крыму". Однако осуществить проект вовремя помешали проливные дожди. Сейчас подрядчик устраняет последние мелкие недочеты, однако основной комплекс работ уже выполнен.В сквере построен модульный туалет, смонтировано 156 светильников, 20 громкоговорителей и 36 камер видеонаблюдения. Видео будет транслироваться напрямую в единую диспетчерскую службу города и сохраняться там в течение 30 дней.Кроме того, в центре парковой зоны уже залита площадка для памятника крымскому Святителю Луке, который планируется установить в этом году.В этом сквере у железнодорожного вокзала часто отдыхают те, кто ожидает поезда или автобуса, чтобы ехать дальше. Что думают о реконструкции зеленой зоны гости и жители Симферополя – смотрите в нашем видео.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 годаЦентр Севастополя до конца года встанет в пробках – причиныВ Севастополе проведут археологические исследования в городских скверах
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видео, опрос, симферополь, городская среда, новости крыма
Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос

Фонтаны и колоннада вместо коллектора – в Симферополе завершается благоустройство сквера

07:46 09.08.2023 (обновлено: 09:32 09.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Благоустройство сквера на бульваре Ленина подходит к концу. В ходе работ обновлены 5 фонтанов, которые теперь по вечерам подсвечиваются фонарями. На месте, где раньше находилась шахта №4 недостроенного коллектора, установили колоннаду, информирует официальный сайт Симферопольской городской администрации.
Ранее планировалось завершить реконструкцию ко Дню города 4 июня, сообщил глава администрации Симферополя в эфире радио "Спутник в Крыму". Однако осуществить проект вовремя помешали проливные дожди. Сейчас подрядчик устраняет последние мелкие недочеты, однако основной комплекс работ уже выполнен.
В сквере построен модульный туалет, смонтировано 156 светильников, 20 громкоговорителей и 36 камер видеонаблюдения. Видео будет транслироваться напрямую в единую диспетчерскую службу города и сохраняться там в течение 30 дней.
Кроме того, в центре парковой зоны уже залита площадка для памятника крымскому Святителю Луке, который планируется установить в этом году.
В этом сквере у железнодорожного вокзала часто отдыхают те, кто ожидает поезда или автобуса, чтобы ехать дальше. Что думают о реконструкции зеленой зоны гости и жители Симферополя – смотрите в нашем видео.
© РИА Новости Крым

На этом месте раньше был выход шахты недостроенного канализационного коллектора

Сквер на бульваре Ленина в Симферополе после реконструкции
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На этом месте раньше был выход шахты недостроенного канализационного коллектора

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© РИА Новости КрымВ парке высажены новые зеленые насаждения на площади более 20 000 кв. м.
В парке высажены новые зеленые насаждения на площади более 20 000 кв. м.
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В парке высажены новые зеленые насаждения на площади более 20 000 кв. м.
© РИА Новости Крым
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Установлены современные и безопасные детские площадки
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Установлены современные и безопасные детские площадки
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Оборудованы пандусы для маломобильных граждан
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Оборудованы пандусы для маломобильных граждан
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© РИА Новости КрымУстановлены скамейки для комфортного отдыха в тени
Установлены скамейки для комфортного отдыха в тени
5 из 6
Установлены скамейки для комфортного отдыха в тени
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВечером все пять фонтанов в этом сквере подсвечиваются
Вечером все пять фонтанов в этом сквере подсвечиваются
6 из 6
Вечером все пять фонтанов в этом сквере подсвечиваются
© РИА Новости Крым
1 из 6

На этом месте раньше был выход шахты недостроенного канализационного коллектора

© РИА Новости Крым
2 из 6
В парке высажены новые зеленые насаждения на площади более 20 000 кв. м.
© РИА Новости Крым
3 из 6
Установлены современные и безопасные детские площадки
© РИА Новости Крым
4 из 6
Оборудованы пандусы для маломобильных граждан
© РИА Новости Крым
5 из 6
Установлены скамейки для комфортного отдыха в тени
© РИА Новости Крым
6 из 6
Вечером все пять фонтанов в этом сквере подсвечиваются
© РИА Новости Крым
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