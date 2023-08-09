https://crimea.ria.ru/20230809/simferopoltsy-otsenili-blagoustroystvo-skvera-na-bulvare-lenina---opros-1130613008.html

Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос

Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос

Благоустройство сквера на бульваре Ленина подходит к концу. В ходе работ обновлены 5 фонтанов, которые теперь по вечерам подсвечиваются фонарями. На месте, где... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T07:46

2023-08-09T07:46

2023-08-09T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Благоустройство сквера на бульваре Ленина подходит к концу. В ходе работ обновлены 5 фонтанов, которые теперь по вечерам подсвечиваются фонарями. На месте, где раньше находилась шахта №4 недостроенного коллектора, установили колоннаду, информирует официальный сайт Симферопольской городской администрации.Ранее планировалось завершить реконструкцию ко Дню города 4 июня, сообщил глава администрации Симферополя в эфире радио "Спутник в Крыму". Однако осуществить проект вовремя помешали проливные дожди. Сейчас подрядчик устраняет последние мелкие недочеты, однако основной комплекс работ уже выполнен.В сквере построен модульный туалет, смонтировано 156 светильников, 20 громкоговорителей и 36 камер видеонаблюдения. Видео будет транслироваться напрямую в единую диспетчерскую службу города и сохраняться там в течение 30 дней.Кроме того, в центре парковой зоны уже залита площадка для памятника крымскому Святителю Луке, который планируется установить в этом году.В этом сквере у железнодорожного вокзала часто отдыхают те, кто ожидает поезда или автобуса, чтобы ехать дальше. Что думают о реконструкции зеленой зоны гости и жители Симферополя – смотрите в нашем видео.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 годаЦентр Севастополя до конца года встанет в пробках – причиныВ Севастополе проведут археологические исследования в городских скверах

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видео, опрос, симферополь, городская среда, новости крыма