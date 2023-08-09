Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос
Фонтаны и колоннада вместо коллектора – в Симферополе завершается благоустройство сквера
07:46 09.08.2023 (обновлено: 09:32 09.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Благоустройство сквера на бульваре Ленина подходит к концу. В ходе работ обновлены 5 фонтанов, которые теперь по вечерам подсвечиваются фонарями. На месте, где раньше находилась шахта №4 недостроенного коллектора, установили колоннаду, информирует официальный сайт Симферопольской городской администрации.
Ранее планировалось завершить реконструкцию ко Дню города 4 июня, сообщил глава администрации Симферополя в эфире радио "Спутник в Крыму". Однако осуществить проект вовремя помешали проливные дожди. Сейчас подрядчик устраняет последние мелкие недочеты, однако основной комплекс работ уже выполнен.
В сквере построен модульный туалет, смонтировано 156 светильников, 20 громкоговорителей и 36 камер видеонаблюдения. Видео будет транслироваться напрямую в единую диспетчерскую службу города и сохраняться там в течение 30 дней.
Кроме того, в центре парковой зоны уже залита площадка для памятника крымскому Святителю Луке, который планируется установить в этом году.
В этом сквере у железнодорожного вокзала часто отдыхают те, кто ожидает поезда или автобуса, чтобы ехать дальше. Что думают о реконструкции зеленой зоны гости и жители Симферополя – смотрите в нашем видео.
© РИА Новости Крым
На этом месте раньше был выход шахты недостроенного канализационного коллектора
1 из 6
На этом месте раньше был выход шахты недостроенного канализационного коллектора
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ парке высажены новые зеленые насаждения на площади более 20 000 кв. м.
2 из 6
В парке высажены новые зеленые насаждения на площади более 20 000 кв. м.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУстановлены современные и безопасные детские площадки
3 из 6
Установлены современные и безопасные детские площадки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОборудованы пандусы для маломобильных граждан
4 из 6
Оборудованы пандусы для маломобильных граждан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУстановлены скамейки для комфортного отдыха в тени
5 из 6
Установлены скамейки для комфортного отдыха в тени
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВечером все пять фонтанов в этом сквере подсвечиваются
6 из 6
Вечером все пять фонтанов в этом сквере подсвечиваются
© РИА Новости Крым
1 из 6
На этом месте раньше был выход шахты недостроенного канализационного коллектора
© РИА Новости Крым
2 из 6
В парке высажены новые зеленые насаждения на площади более 20 000 кв. м.
© РИА Новости Крым
3 из 6
Установлены современные и безопасные детские площадки
© РИА Новости Крым
4 из 6
Оборудованы пандусы для маломобильных граждан
© РИА Новости Крым
5 из 6
Установлены скамейки для комфортного отдыха в тени
© РИА Новости Крым
6 из 6
Вечером все пять фонтанов в этом сквере подсвечиваются
© РИА Новости Крым
Читайте также на РИА Новости Крым: