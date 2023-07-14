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В Севастополе проведут археологические исследования в городских скверах - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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В Севастополе проведут археологические исследования в городских скверах
В Севастополе проведут археологические исследования в городских скверах - РИА Новости Крым, 14.07.2023
В Севастополе проведут археологические исследования в городских скверах
В Севастополе стартуют археологические изыскания сразу в двух старых скверах: у Петропавловского собора – в центре города и в сквере им. Лазарева – в удаленном... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T10:06
2023-07-14T11:34
севастополь
археология в крыму
благоустройство
правительство севастополя
новости крыма
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе стартуют археологические изыскания сразу в двух старых скверах: у Петропавловского собора – в центре города и в сквере им. Лазарева – в удаленном районе. Мероприятия необходимы для начала благоустройства этих территорий. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщил и.о. замгубернатора Евгений Горлов.По словам Горлова, проект по реконструкции сквера у храма святых апостолов Петра и Павла на центральном городском холме был принят в 2019 году. Однако он не включал мероприятий по сохранности собора и не предусматривал необходимых для данной территории археологических исследований. Теперь же "возникла такая необходимость", чтобы скорректировать проект и завершить благоустройство.Аналогичную работу предстоит провести в сквере им. Лазарева в Нахимовском районе, добавил он."Сейчас пока требуется всего одно шурфирование, но мы будем проводить двенадцать", – отметил Горлов.По его словам, эти работы начнутся здесь с пятницы, 14 июля. Территория уже огорожена забором.В 2020-м году на площади Лазарева при реконструкции центра специалисты музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили фрагмент печи, а также фундамент и стену жилого дома XIX века, длиной около 2,5 метров.Ранее на территории самого "Херсонеса Таврического" при проведении археологических изысканий в шурфах были обнаружены уникальные находки, позволившие сделать новые открытия относительно античного полиса. Шурфирование у стен Свято-Владимирского собора в Херсонесе также необходимая часть предпроектной работы, без которой невозможно начать реставрацию храма – объекта культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция 4 объектов на Историческом бульваре Севастополя завершена50 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в КрымуХрам, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, археология в крыму, благоустройство, правительство севастополя, новости крыма, городская среда, общество
В Севастополе проведут археологические исследования в городских скверах

В скверах Севастополя проведут археологические исследования для благоустройства - власти

10:06 14.07.2023 (обновлено: 11:34 14.07.2023)
 
© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе стартуют археологические изыскания сразу в двух старых скверах: у Петропавловского собора – в центре города и в сквере им. Лазарева – в удаленном районе. Мероприятия необходимы для начала благоустройства этих территорий. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщил и.о. замгубернатора Евгений Горлов.
По словам Горлова, проект по реконструкции сквера у храма святых апостолов Петра и Павла на центральном городском холме был принят в 2019 году. Однако он не включал мероприятий по сохранности собора и не предусматривал необходимых для данной территории археологических исследований. Теперь же "возникла такая необходимость", чтобы скорректировать проект и завершить благоустройство.
"Не проведены были археологические изыскания самого сквера. И сейчас, для того чтобы внести изменения и добавить пункты проекта, необходимо произвести археологические изыскания методом шурфирования", – сказал Горлов, отметив, что новая концепция по готовности будет представлена на обсуждение архитектурного совета.
Аналогичную работу предстоит провести в сквере им. Лазарева в Нахимовском районе, добавил он.
"Сейчас пока требуется всего одно шурфирование, но мы будем проводить двенадцать", – отметил Горлов.
По его словам, эти работы начнутся здесь с пятницы, 14 июля. Территория уже огорожена забором.
В 2020-м году на площади Лазарева при реконструкции центра специалисты музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили фрагмент печи, а также фундамент и стену жилого дома XIX века, длиной около 2,5 метров.
Ранее на территории самого "Херсонеса Таврического" при проведении археологических изысканий в шурфах были обнаружены уникальные находки, позволившие сделать новые открытия относительно античного полиса. Шурфирование у стен Свято-Владимирского собора в Херсонесе также необходимая часть предпроектной работы, без которой невозможно начать реставрацию храма – объекта культурного наследия.
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