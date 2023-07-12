https://crimea.ria.ru/20230712/rekonstruktsiya-4-obektov-na-istoricheskom-bulvare-sevastopolya-zavershena-1129984809.html

Реконструкция 4 объектов на Историческом бульваре Севастополя завершена

Реконструкция 4 объектов на Историческом бульваре Севастополя завершена - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Реконструкция 4 объектов на Историческом бульваре Севастополя завершена

В Севастополе завершили реконструкцию четырех зданий на территории Музея обороны Севастополя на Историческом бульваре – сейчас идет наполнение музейного... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T07:32

2023-07-12T07:32

2023-07-12T07:32

севастополь

общество

реконструкция исторического бульвара в севастополе

новости крыма

культура

памятники крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили реконструкцию четырех зданий на территории Музея обороны Севастополя на Историческом бульваре – сейчас идет наполнение музейного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства со ссылкой на гендиректора компании Крена Оганесяна.Ранее министр культуры России Ольга Любимова обещала, что эти четыре здания будут открыты после реконструкции к концу 2022 года. Сейчас территория музея здесь благоустроена частично. По словам Оганесяна, строители закончили работу по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек, установили скамейки и запустили наружное освещение.В марте текущего года директор музея Обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что в 2023 году отреставрируют все 14 памятников на Историческом бульваре, которые откроют для посетителей вместе со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг".Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млнКогда откроют панораму Севастополя и Исторический бульварВпервые за 63 года: как в Севастополе реставрируют полотно Диорамы

https://crimea.ria.ru/20221128/na-istoricheskom-bulvare-otkroyut-pervye-zdaniya-muzeya-posle-rekonstruktsii-1125577575.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, реконструкция исторического бульвара в севастополе, новости крыма, культура, памятники крыма