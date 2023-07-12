Реконструкция 4 объектов на Историческом бульваре Севастополя завершена
Четыре здания Музея обороны Севастополя готовят к открытию после реконструкции
© Пресс-служба ППК "Единый заказчик в сфере строительства"Четыре здания Музея обороны Севастополя готовят к открытию после реконструкции
© Пресс-служба ППК "Единый заказчик в сфере строительства"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили реконструкцию четырех зданий на территории Музея обороны Севастополя на Историческом бульваре – сейчас идет наполнение музейного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства со ссылкой на гендиректора компании Крена Оганесяна.
"Специалистами завершены строительные работы в музее И. Д. Папанина, туристическом информационном центре, складе сувенирной продукции и музее "Рубо-Тотлебена". В настоящее время в помещениях музейного комплекса осуществляется наполнение и расстановка мебели", – рассказал Оганесян во время осмотра объектов.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова обещала, что эти четыре здания будут открыты после реконструкции к концу 2022 года.
Сейчас территория музея здесь благоустроена частично. По словам Оганесяна, строители закончили работу по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек, установили скамейки и запустили наружное освещение.
В марте текущего года директор музея Обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что в 2023 году отреставрируют все 14 памятников на Историческом бульваре, которые откроют для посетителей вместе со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг".
28 ноября 2022, 13:31Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея
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