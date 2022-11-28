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Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея
Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея
Первые четыре здания Музея героической обороны Севастополя откроют на Историческом бульваре после реконструкции до конца 2022 года. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T13:31
2022-11-28T13:31
2022-11-28T13:36
севастополь
культура
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Первые четыре здания Музея героической обороны Севастополя откроют на Историческом бульваре после реконструкции до конца 2022 года. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.Сейчас здесь идет реконструкция части зданий мемориального комплекса "Исторический бульвар" – корпуса Рубо-Тотлебена, музея Папанина, отдела сувенирной продукции и туристического информационного центра.По словам начальника отдела капитального ремонта и реставрации музея-заповедника Вячеслава Чеботько, все здания сохранят изначальный архитектурно-художественный облик и не будут выбиваться из общего архитектурного ансамбля Исторического бульвара.В корпусе Рубо-Тотлебена по завершении реконструкции планируется разместить для экспозиции оригиналы полотна знаменитого художника. Сюда же переселят часть сотрудников музея из перегруженного административного здания.Реконструкция мемориального комплекса началась в 2018 году. В 2020 году работы приостановили, властям пришлось менять подрядчика, а проект отправили на доработку. После чего в 2021 году объект был передан публично-правовой компании "Единый заказчик", и работы возобновились.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию впервые за 68 лет.Здание Панорамы было построено в 1905 году. В последний раз комплексные работы здесь проводились, когда его восстанавливали после Великой Отечественной войны. По окончании реконструкции объект открыли для посетителей в октябре 1954-го. С тех пор масштабной реставрации не было.
https://crimea.ria.ru/20220927/zdanie-panoramy-oborona-sevastopolya-na-tri-goda-zakroyut-na-restavratsiyu-1124637945.html
https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, культура, городская среда
Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея
Первые здания Музея-заповедника в Севастополе откроют после реконструкции уже в конце года
13:31 28.11.2022 (обновлено: 13:36 28.11.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
Первые четыре здания Музея героической обороны Севастополя откроют на Историческом бульваре после реконструкции до конца 2022 года. Об этом сообщила
министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
"Как рассказал и. о. директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин на защите концепции развития учреждения до 2025 года, среди отремонтированных зданий – выставочный зал и три вспомогательных помещения. Исторический бульвар – центральная точка на карте Севастополя, которая имеет большое значение для горожан. В следующем году реставрация на нем будет продолжена, в обновленном виде жители увидят 14 памятников", – написала Любимова.
Сейчас здесь идет реконструкция части зданий мемориального комплекса "Исторический бульвар" – корпуса Рубо-Тотлебена, музея Папанина, отдела сувенирной продукции и туристического информационного центра.
По словам начальника отдела капитального ремонта и реставрации музея-заповедника Вячеслава Чеботько, все здания сохранят изначальный архитектурно-художественный облик и не будут выбиваться из общего архитектурного ансамбля Исторического бульвара.
"У жителей и гостей Севастополя должна быть возможность прийти в красивый парк, погулять и приятно провести время. Уверена, что наша совместная работа с музеем-заповедником по благоустройству Исторического бульвара позволит им это делать", – заключила Ольга Любимова.
В корпусе Рубо-Тотлебена по завершении реконструкции планируется разместить для экспозиции оригиналы полотна знаменитого художника. Сюда же переселят часть сотрудников музея из перегруженного административного здания.
Реконструкция мемориального комплекса началась в 2018 году. В 2020 году работы приостановили, властям пришлось менять подрядчика, а проект отправили на доработку. После чего в 2021 году объект был передан публично-правовой компании "Единый заказчик", и работы возобновились.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию впервые за 68 лет.
Здание Панорамы было построено в 1905 году. В последний раз комплексные работы здесь проводились, когда его восстанавливали после Великой Отечественной войны. По окончании реконструкции объект открыли для посетителей в октябре 1954-го. С тех пор масштабной реставрации не было.