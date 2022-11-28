https://crimea.ria.ru/20221128/na-istoricheskom-bulvare-otkroyut-pervye-zdaniya-muzeya-posle-rekonstruktsii-1125577575.html

Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея

Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея

Первые четыре здания Музея героической обороны Севастополя откроют на Историческом бульваре после реконструкции до конца 2022 года. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T13:31

2022-11-28T13:31

2022-11-28T13:36

севастополь

культура

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Первые четыре здания Музея героической обороны Севастополя откроют на Историческом бульваре после реконструкции до конца 2022 года. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.Сейчас здесь идет реконструкция части зданий мемориального комплекса "Исторический бульвар" – корпуса Рубо-Тотлебена, музея Папанина, отдела сувенирной продукции и туристического информационного центра.По словам начальника отдела капитального ремонта и реставрации музея-заповедника Вячеслава Чеботько, все здания сохранят изначальный архитектурно-художественный облик и не будут выбиваться из общего архитектурного ансамбля Исторического бульвара.В корпусе Рубо-Тотлебена по завершении реконструкции планируется разместить для экспозиции оригиналы полотна знаменитого художника. Сюда же переселят часть сотрудников музея из перегруженного административного здания.Реконструкция мемориального комплекса началась в 2018 году. В 2020 году работы приостановили, властям пришлось менять подрядчика, а проект отправили на доработку. После чего в 2021 году объект был передан публично-правовой компании "Единый заказчик", и работы возобновились.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию впервые за 68 лет.Здание Панорамы было построено в 1905 году. В последний раз комплексные работы здесь проводились, когда его восстанавливали после Великой Отечественной войны. По окончании реконструкции объект открыли для посетителей в октябре 1954-го. С тех пор масштабной реставрации не было.

https://crimea.ria.ru/20220927/zdanie-panoramy-oborona-sevastopolya-na-tri-goda-zakroyut-na-restavratsiyu-1124637945.html

https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html

севастополь

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севастополь, культура, городская среда