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Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины
Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины
В центре Севастополя изменят схему движения автотранспорта из-за ремонта подпорной стены на спуске Адмирала Октябрьского. Об этом сообщает департамент... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T11:05
2023-07-15T11:22
ситуация на дорогах крыма
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В центре Севастополя изменят схему движения автотранспорта из-за ремонта подпорной стены на спуске Адмирала Октябрьского. Об этом сообщает департамент транспорта города.Уточняется, что новая схема проезда и иные ограничения будут действовать с 17 июля до 31 декабря 2023 года.Кроме того, планируется устройство временного пешеходного перехода между домами №№ 14 и 15 на ул. Адмирала Октябрьского.В городском дептрансе обратили внимание водителей и пассажиров общественного транспорта на "возможные незначительные затруднения в движении транспортных средств, в том числе общественного транспорта". Это также может повлиять на соблюдение расписания движения маршрутов, следующих через этот участок дороги, добавили в ведомстве.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о досрочном завершении ремонта дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работы"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтрансЯлтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены
https://crimea.ria.ru/20230525/krym-dopolnitelno-poluchit-67-mlrd-rubley-na-remont-dorog--aksenov-1128953983.html
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, транспорт, общество, новости крыма, городская среда
Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины

В Севастополе до 31 декабря меняется схема движения по улице Адмирала Октябрьского

11:05 15.07.2023 (обновлено: 11:22 15.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваУлица Большая Морская в Севастополе
Улица Большая Морская в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В центре Севастополя изменят схему движения автотранспорта из-за ремонта подпорной стены на спуске Адмирала Октябрьского. Об этом сообщает департамент транспорта города.
Уточняется, что новая схема проезда и иные ограничения будут действовать с 17 июля до 31 декабря 2023 года.
"Проезжая часть будет частично перекрыта по улице Адмирала Октябрьского на участке от площади Восставших до улицы Керченской. Движение транспортных средств в обоих направлениях сохранится, однако ширина полос движения станет меньше", – говорится в сообщении.
Кроме того, планируется устройство временного пешеходного перехода между домами №№ 14 и 15 на ул. Адмирала Октябрьского.
В городском дептрансе обратили внимание водителей и пассажиров общественного транспорта на "возможные незначительные затруднения в движении транспортных средств, в том числе общественного транспорта". Это также может повлиять на соблюдение расписания движения маршрутов, следующих через этот участок дороги, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о досрочном завершении ремонта дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец".
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