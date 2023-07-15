https://crimea.ria.ru/20230715/tsentr-sevastopolya-do-kontsa-goda-vstanet-v-probkakh--prichiny-1130074472.html

Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины

Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины

В центре Севастополя изменят схему движения автотранспорта из-за ремонта подпорной стены на спуске Адмирала Октябрьского. Об этом сообщает департамент... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T11:05

2023-07-15T11:05

2023-07-15T11:22

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В центре Севастополя изменят схему движения автотранспорта из-за ремонта подпорной стены на спуске Адмирала Октябрьского. Об этом сообщает департамент транспорта города.Уточняется, что новая схема проезда и иные ограничения будут действовать с 17 июля до 31 декабря 2023 года.Кроме того, планируется устройство временного пешеходного перехода между домами №№ 14 и 15 на ул. Адмирала Октябрьского.В городском дептрансе обратили внимание водителей и пассажиров общественного транспорта на "возможные незначительные затруднения в движении транспортных средств, в том числе общественного транспорта". Это также может повлиять на соблюдение расписания движения маршрутов, следующих через этот участок дороги, добавили в ведомстве.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о досрочном завершении ремонта дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работы"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтрансЯлтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены

https://crimea.ria.ru/20230525/krym-dopolnitelno-poluchit-67-mlrd-rubley-na-remont-dorog--aksenov-1128953983.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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