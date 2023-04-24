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Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены
Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены
Ограничение движения транспорта на Ялтинском кольце в Севастополе продлено до 25 апреля. Об этом сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T16:53
2023-04-24T16:53
2023-04-24T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта на Ялтинском кольце в Севастополе продлено до 25 апреля. Об этом сообщает городской дептранс.Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке перекрыли 21 апреля. При этом движение по трассе Севастополь – Инкерман осуществляется штатно. Планировалось, что ограничения будут действовать до 24 апреля, однако сейчас стало известно о продлении ранее заявленного срока.Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут ходить через БалаклавуЧитайте также на РИА Новости Крым:Ялтинское кольцо закроют: как и когда движение под Севастополем изменитсяРемонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планахНа участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение
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Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены
Дептранс: ограничение движения на Ялтинском кольце в Севастополе продлено до 25 апреля