https://crimea.ria.ru/20230424/yaltinskoe-koltso-v-sevastopole-zakryto--ogranicheniya-prodleny-1128333578.html

Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены

Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены

Ограничение движения транспорта на Ялтинском кольце в Севастополе продлено до 25 апреля. Об этом сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T16:53

2023-04-24T16:53

2023-04-24T16:53

ситуация на дорогах крыма

севастополь

трасса таврида

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транспорт

общество

новости крыма

ялта

инкерман

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта на Ялтинском кольце в Севастополе продлено до 25 апреля. Об этом сообщает городской дептранс.Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке перекрыли 21 апреля. При этом движение по трассе Севастополь – Инкерман осуществляется штатно. Планировалось, что ограничения будут действовать до 24 апреля, однако сейчас стало известно о продлении ранее заявленного срока.Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут ходить через БалаклавуЧитайте также на РИА Новости Крым:Ялтинское кольцо закроют: как и когда движение под Севастополем изменитсяРемонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планахНа участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение

севастополь

ялта

инкерман

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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