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Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены
Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены
Ограничение движения транспорта на Ялтинском кольце в Севастополе продлено до 25 апреля. Об этом сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T16:53
2023-04-24T16:53
ситуация на дорогах крыма
севастополь
трасса таврида
ремонт и строительство дорог в крыму
транспорт
общество
новости крыма
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта на Ялтинском кольце в Севастополе продлено до 25 апреля. Об этом сообщает городской дептранс.Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке перекрыли 21 апреля. При этом движение по трассе Севастополь – Инкерман осуществляется штатно. Планировалось, что ограничения будут действовать до 24 апреля, однако сейчас стало известно о продлении ранее заявленного срока.Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут ходить через БалаклавуЧитайте также на РИА Новости Крым:Ялтинское кольцо закроют: как и когда движение под Севастополем изменитсяРемонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планахНа участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение
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севастополь, трасса таврида, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, общество, новости крыма, ялта, инкерман
Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены

Дептранс: ограничение движения на Ялтинском кольце в Севастополе продлено до 25 апреля

16:53 24.04.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе частично открыто движение по новому путепроводу 8-го этапа трассы "Таврида" со стороны Симферополя
В Севастополе частично открыто движение по новому путепроводу 8-го этапа трассы Таврида со стороны Симферополя
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта на Ялтинском кольце в Севастополе продлено до 25 апреля. Об этом сообщает городской дептранс.
Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке перекрыли 21 апреля. При этом движение по трассе Севастополь – Инкерман осуществляется штатно. Планировалось, что ограничения будут действовать до 24 апреля, однако сейчас стало известно о продлении ранее заявленного срока.
"До 15:00 25 апреля Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке будут перекрыты. Просим водителей быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут ходить через Балаклаву
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Ситуация на дорогах КрымаСевастопольТрасса ТавридаРемонт и строительство дорог в КрымуТранспортОбществоНовости КрымаЯлтаИнкерман
 
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