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Ялтинское кольцо закроют: движение на Тавриде под Севастополем изменится
Ялтинское кольцо закроют: движение на Тавриде под Севастополем изменится - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Ялтинское кольцо закроют: движение на Тавриде под Севастополем изменится
В пятницу, 21 апреля временно изменится схема движения по автодороге Севастополь-Инкерман. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T09:02
2023-04-19T09:02
2023-04-19T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В пятницу, 21 апреля временно изменится схема движения по автодороге Севастополь-Инкерман. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".Уточнятся, что с 8 часов утра пятницы, 21 апреля до 20:00 понедельника, 24 апреля, Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке будут полностью перекрыты без закрытия движения по трассе "Севастополь - Инкерман".В то же время, как отметили в дирекции, автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут ходить через Балаклаву.Читайте также на РИА Новости Крым:Гнал и вылетел с дороги - крымчанина будут судить за смертельное ДТПРемонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь
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трасса таврида, севастополь, ялта, инкерман, дороги крыма, новости, новости крыма
Ялтинское кольцо закроют: движение на Тавриде под Севастополем изменится
Схема движения на автодороге Севастополь-Инкерман временно изменится
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В пятницу, 21 апреля временно изменится схема движения по автодороге Севастополь-Инкерман. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"С 21 по 24 апреля на 8-м этапе участка трассы Таврида временно изменится организация дорожного движения", - говорится в официальном Telegram-канале госучреждения.
Уточнятся, что с 8 часов утра пятницы, 21 апреля до 20:00 понедельника, 24 апреля, Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке будут полностью перекрыты без закрытия движения по трассе "Севастополь - Инкерман".
В то же время, как отметили в дирекции, автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут ходить через Балаклаву.
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