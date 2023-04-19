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Ялтинское кольцо закроют: движение на Тавриде под Севастополем изменится

Ялтинское кольцо закроют: движение на Тавриде под Севастополем изменится - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Ялтинское кольцо закроют: движение на Тавриде под Севастополем изменится

В пятницу, 21 апреля временно изменится схема движения по автодороге Севастополь-Инкерман. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T09:02

2023-04-19T09:02

2023-04-19T09:02

трасса таврида

севастополь

ялта

инкерман

дороги крыма

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В пятницу, 21 апреля временно изменится схема движения по автодороге Севастополь-Инкерман. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".Уточнятся, что с 8 часов утра пятницы, 21 апреля до 20:00 понедельника, 24 апреля, Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке будут полностью перекрыты без закрытия движения по трассе "Севастополь - Инкерман".В то же время, как отметили в дирекции, автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут ходить через Балаклаву.Читайте также на РИА Новости Крым:Гнал и вылетел с дороги - крымчанина будут судить за смертельное ДТПРемонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь

севастополь

ялта

инкерман

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, севастополь, ялта, инкерман, дороги крыма, новости, новости крыма