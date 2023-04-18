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Ремонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Ремонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах
Ремонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Ремонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах
В Севастополе 115 дорог приведут в нормативное состояние за 2023 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T07:39
2023-04-18T07:39
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 115 дорог приведут в нормативное состояние за 2023 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" уже завершен ремонт 35 объектов, в работе находятся еще 37. Из них на половине выполнено уже более 50% работ, уточнил губернатор.Севастополь присоединился к реализации дорожного нацпроекта в 2019 году. Это позволило привести к нормативному состоянию уже более 300 км городских дорог. Всего с момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе отремонтировали 574 дороги и построили 24 км новых.Ранее в минтрансе Крыма анонсировали завершение ремонта участка автодороги Симферополь-Ялта к концу апреля. Дорожники уже выполнили работы по фрезерованию на площади 12 тысяч квадратных метров и сейчас укладывают асфальтобетон. Для этого используют смесь крымского производителя, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньшеВ Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорогЧетыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова
https://crimea.ria.ru/20230414/stroitelstvo-vosmogo-uchastka-tavridy-v-sevastopole-stalo-dorozhe-1128164832.html
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, михаил развожаев, общество, новости крыма
Ремонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах

Развожаев: в Севастополе отремонтируют 115 дорог в 2023 году

07:39 18.04.2023
 
© Фото: пресс-служба правительства Севастополя Ремонт дороги в Севастополе
 Ремонт дороги в Севастополе
© Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 115 дорог приведут в нормативное состояние за 2023 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" уже завершен ремонт 35 объектов, в работе находятся еще 37. Из них на половине выполнено уже более 50% работ, уточнил губернатор.
"Всего в 2023 году в нормативное состояние приведут 115 дорог общей протяженностью более 51 км. Среди них дороги, ведущие к школам, детским садам и другим учебным и досуговым заведениям, рекреационным зонам. В программу ремонта также включены четыре моста, а путепровод на Госпитальном спуске отремонтируют капитально", - написал он в своем Telegram-канале.
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Севастополь присоединился к реализации дорожного нацпроекта в 2019 году. Это позволило привести к нормативному состоянию уже более 300 км городских дорог. Всего с момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе отремонтировали 574 дороги и построили 24 км новых.
Ранее в минтрансе Крыма анонсировали завершение ремонта участка автодороги Симферополь-Ялта к концу апреля. Дорожники уже выполнили работы по фрезерованию на площади 12 тысяч квадратных метров и сейчас укладывают асфальтобетон. Для этого используют смесь крымского производителя, подчеркнули в ведомстве.
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СевастопольРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогМихаил РазвожаевОбществоНовости Крыма
 
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