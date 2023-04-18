https://crimea.ria.ru/20230418/remont-dorog-v-sevastopole-skolko-sdelano-i-chto-v-planakh-1128225836.html

Ремонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах

Ремонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Ремонт дорог в Севастополе: сколько сделано и что в планах

В Севастополе 115 дорог приведут в нормативное состояние за 2023 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T07:39

2023-04-18T07:39

2023-04-18T07:39

севастополь

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

михаил развожаев

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 115 дорог приведут в нормативное состояние за 2023 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" уже завершен ремонт 35 объектов, в работе находятся еще 37. Из них на половине выполнено уже более 50% работ, уточнил губернатор.Севастополь присоединился к реализации дорожного нацпроекта в 2019 году. Это позволило привести к нормативному состоянию уже более 300 км городских дорог. Всего с момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе отремонтировали 574 дороги и построили 24 км новых.Ранее в минтрансе Крыма анонсировали завершение ремонта участка автодороги Симферополь-Ялта к концу апреля. Дорожники уже выполнили работы по фрезерованию на площади 12 тысяч квадратных метров и сейчас укладывают асфальтобетон. Для этого используют смесь крымского производителя, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньшеВ Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорогЧетыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова

https://crimea.ria.ru/20230414/stroitelstvo-vosmogo-uchastka-tavridy-v-sevastopole-stalo-dorozhe-1128164832.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, михаил развожаев, общество, новости крыма