https://crimea.ria.ru/20230413/remont-uchastka-dorogi-simferopol-yalta-planiruyut-zavershit-k-kontsu-aprelya-1128164002.html
Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля
Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля
Ремонт участка автодороги Симферополь-Ялта рассчитывают завершить до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики. РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T20:31
2023-04-13T20:31
2023-04-13T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Ремонт участка автодороги Симферополь-Ялта рассчитывают завершить до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.Дорожники уже выполнили работы по фрезерованию на площади 12 тысяч квадратных метров и сейчас укладывают асфальтобетон. Для этого используют смесь крымского производителя, подчеркнули в ведомстве.Ранее в Крымавтодоре сообщили, что специалисты обследовали участок автодороги на Ялтинской трассе и установили его значительный износ. Дорожники выявили деформацию основания и сдвижку покрытия вследствие тектонических разрушений. По итогам анализа и с учетом интенсивности движения на этом участке было принято решение провести ремонт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорогСеть федеральных трасс сформируют в новых регионах РоссииРемонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратили
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Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля
Минтранс Крыма: ремонт автодороги Симферополь-Ялта завершат к концу апреля