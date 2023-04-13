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Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля
Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля
Ремонт участка автодороги Симферополь-Ялта рассчитывают завершить до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики. РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T20:31
2023-04-13T20:31
минтранс крыма
дороги крыма
крым
симферополь
ялта
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Ремонт участка автодороги Симферополь-Ялта рассчитывают завершить до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.Дорожники уже выполнили работы по фрезерованию на площади 12 тысяч квадратных метров и сейчас укладывают асфальтобетон. Для этого используют смесь крымского производителя, подчеркнули в ведомстве.Ранее в Крымавтодоре сообщили, что специалисты обследовали участок автодороги на Ялтинской трассе и установили его значительный износ. Дорожники выявили деформацию основания и сдвижку покрытия вследствие тектонических разрушений. По итогам анализа и с учетом интенсивности движения на этом участке было принято решение провести ремонт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорогСеть федеральных трасс сформируют в новых регионах РоссииРемонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратили
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минтранс крыма, дороги крыма, крым, симферополь, ялта, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог
Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля

Минтранс Крыма: ремонт автодороги Симферополь-Ялта завершат к концу апреля

20:31 13.04.2023
 
© Служба автомобильных дорог РКРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Служба автомобильных дорог РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Ремонт участка автодороги Симферополь-Ялта рассчитывают завершить до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.
Дорожники уже выполнили работы по фрезерованию на площади 12 тысяч квадратных метров и сейчас укладывают асфальтобетон. Для этого используют смесь крымского производителя, подчеркнули в ведомстве.
"Данный участок дороги является туристическим и проходит в горной местности с многочисленными спусками, подъемами и серпантинами. Основной задачей текущего ремонта является устранение келейности и аварийных участков на проезжей части, - говорится в Telegram-канале минтранса. - Работы планируется закончить до конца апреля".
Ранее в Крымавтодоре сообщили, что специалисты обследовали участок автодороги на Ялтинской трассе и установили его значительный износ. Дорожники выявили деформацию основания и сдвижку покрытия вследствие тектонических разрушений. По итогам анализа и с учетом интенсивности движения на этом участке было принято решение провести ремонт.
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