https://crimea.ria.ru/20230517/kogda-otkroyut-dorogu-v-obezd-zakrytoy-razvyazki-ogurets-v-sevastopole-1128773154.html

Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе

Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе

В Севастополе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T13:19

2023-05-17T13:19

2023-05-17T13:36

ситуация на дорогах крыма

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Досрочно в этом месяце завершаем ремонт дороги-дублера в объезд развязки "Огурец", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, альтернативный путь предусматривает объезд 5-го км Балаклавского шоссе, подъезд к нему и центральный проезд по микрорайону, а также движение по улице Изумрудная и проезд вдоль садовых товариществ "Медик-3", "Медик-3а", "Весна" и "Овощевод".Общая протяженность пути – более четырех километров. Выезд дороги-дублера планируется в районе путепровода рядом с Французским кладбищем."Жители смогут проехать вдоль железной дороги и выехать к Балаклавскому шоссе", – уточнил губернатор.Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".В начале марта сообщалось, что развязку на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе, куда стекаются автомобильные потоки с трассы "Таврида", частично закрывают до ноября 2025 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работыКак идет строительство трассы в обход Симферополя – ВИДЕО"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс

https://crimea.ria.ru/20230414/stroitelstvo-vosmogo-uchastka-tavridy-v-sevastopole-stalo-dorozhe-1128164832.html

https://crimea.ria.ru/20230306/rekonstruktsiyu-razvyazki-na-vezde-v-sevastopol-mogut-zakonchit-ranshe-1127374459.html

севастополь

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