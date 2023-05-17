https://crimea.ria.ru/20230517/kogda-otkroyut-dorogu-v-obezd-zakrytoy-razvyazki-ogurets-v-sevastopole-1128773154.html
Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе
Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе
В Севастополе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T13:19
2023-05-17T13:19
2023-05-17T13:36
ситуация на дорогах крыма
севастополь
михаил развожаев
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
общество
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128772994_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_b755932d0160cbc8eb34b2e7388b98a3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Досрочно в этом месяце завершаем ремонт дороги-дублера в объезд развязки "Огурец", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, альтернативный путь предусматривает объезд 5-го км Балаклавского шоссе, подъезд к нему и центральный проезд по микрорайону, а также движение по улице Изумрудная и проезд вдоль садовых товариществ "Медик-3", "Медик-3а", "Весна" и "Овощевод".Общая протяженность пути – более четырех километров. Выезд дороги-дублера планируется в районе путепровода рядом с Французским кладбищем."Жители смогут проехать вдоль железной дороги и выехать к Балаклавскому шоссе", – уточнил губернатор.Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".В начале марта сообщалось, что развязку на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе, куда стекаются автомобильные потоки с трассы "Таврида", частично закрывают до ноября 2025 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работыКак идет строительство трассы в обход Симферополя – ВИДЕО"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
https://crimea.ria.ru/20230414/stroitelstvo-vosmogo-uchastka-tavridy-v-sevastopole-stalo-dorozhe-1128164832.html
https://crimea.ria.ru/20230306/rekonstruktsiyu-razvyazki-na-vezde-v-sevastopol-mogut-zakonchit-ranshe-1127374459.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128772994_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d5d09cac26b21849010d531388efea9a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, общество, новости крыма, транспорт
Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе
В Севастополе досрочно откроют дорогу в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец"
13:19 17.05.2023 (обновлено: 13:36 17.05.2023)