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Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе
Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе
В Севастополе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T13:19
2023-05-17T13:36
ситуация на дорогах крыма
севастополь
михаил развожаев
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
общество
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Досрочно в этом месяце завершаем ремонт дороги-дублера в объезд развязки "Огурец", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, альтернативный путь предусматривает объезд 5-го км Балаклавского шоссе, подъезд к нему и центральный проезд по микрорайону, а также движение по улице Изумрудная и проезд вдоль садовых товариществ "Медик-3", "Медик-3а", "Весна" и "Овощевод".Общая протяженность пути – более четырех километров. Выезд дороги-дублера планируется в районе путепровода рядом с Французским кладбищем."Жители смогут проехать вдоль железной дороги и выехать к Балаклавскому шоссе", – уточнил губернатор.Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".В начале марта сообщалось, что развязку на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе, куда стекаются автомобильные потоки с трассы "Таврида", частично закрывают до ноября 2025 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работыКак идет строительство трассы в обход Симферополя – ВИДЕО"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
https://crimea.ria.ru/20230414/stroitelstvo-vosmogo-uchastka-tavridy-v-sevastopole-stalo-dorozhe-1128164832.html
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севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, общество, новости крыма, транспорт
Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе

В Севастополе досрочно откроют дорогу в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец"

13:19 17.05.2023 (обновлено: 13:36 17.05.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевДорога в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец" в Севастополе
Дорога в объезд закрытой на реконструкцию развязки Огурец в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Досрочно в этом месяце завершаем ремонт дороги-дублера в объезд развязки "Огурец", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, альтернативный путь предусматривает объезд 5-го км Балаклавского шоссе, подъезд к нему и центральный проезд по микрорайону, а также движение по улице Изумрудная и проезд вдоль садовых товариществ "Медик-3", "Медик-3а", "Весна" и "Овощевод".
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Общая протяженность пути – более четырех километров. Выезд дороги-дублера планируется в районе путепровода рядом с Французским кладбищем.
"Жители смогут проехать вдоль железной дороги и выехать к Балаклавскому шоссе", – уточнил губернатор.
Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
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В начале марта сообщалось, что развязку на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе, куда стекаются автомобильные потоки с трассы "Таврида", частично закрывают до ноября 2025 года.
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