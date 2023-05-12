https://crimea.ria.ru/20230512/novaya-trassa-tavrida-v-sevastopole-kak-idut-raboty-1128693682.html

Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работы

Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работы

Восьмой, севастопольский участок федеральной трассы "Таврида" готов почти на 95%. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник строительного управления по городу... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T20:27

2023-05-12T20:27

2023-05-12T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Восьмой, севастопольский участок федеральной трассы "Таврида" готов почти на 95%. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник строительного управления по городу Севастополю АО "ВАД" Николай Кривелев.Он подчеркнул, что в мае, к праздникам, как подрядчик и обещал, было полностью открыто движение на Ялтинском кольце. Что касается завершения всех работ, то срок их окончания по документам прежний – ноябрь. По словам Кривелева, он не изменится, если проблемы с выкупом оставшихся земельных участков под трассу решат вовремя.В апреле в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщали, что стоимость строительства 8-го участка трассы "Таврида" увеличилась на более чем 200 миллионов рублей в связи с необходимостью провести дополнительные работы по восстановлению.Тогда в компании сообщили о готовности восьмого участка трассы "Таврида" на 67%. "Таврида" – федеральная четырехполосная трасса А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь, протяженностью 250 км. Ее строительство началось весной 2017 года. С конца лета 2020 года движение на всем ее протяжении осуществляется по четырем полосам. "Таврида" включает 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. 4 февраля завершился процесс передачи трассы "Таврида" в федеральную собственность. Объект закреплен за ФКУ Упрдор "Тамань".Читайте также на РИА Новости Крым:"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс Как идет строительство трассы в обход Симферополя – ВИДЕО Участок "Тавриды" к Феодосии станет четырехполосным

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

трасса таврида, севастополь, ао "вад", строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, ремонт и строительство дорог в крыму, николай кривелев, логистика, крым, новости крыма