Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работы
Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 95% – "ВАД"
© РИА Новости КрымСтроящийся участок трассы "Таврида" в Севастополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Восьмой, севастопольский участок федеральной трассы "Таврида" готов почти на 95%. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник строительного управления по городу Севастополю АО "ВАД" Николай Кривелев.
"В эти ни мы занимаемся установкой шумозащитных экранов, чтобы люди, здесь живущие, спать могли спокойно, и строим пешеходный переход. Ну и всякую мелочь доделываем. Верхний слой асфальтобетона уложен полностью. Осталась только разметка. По факту уже около 95% готовность объекта", – рассказал Кривелев.
Он подчеркнул, что в мае, к праздникам, как подрядчик и обещал, было полностью открыто движение на Ялтинском кольце. Что касается завершения всех работ, то срок их окончания по документам прежний – ноябрь. По словам Кривелева, он не изменится, если проблемы с выкупом оставшихся земельных участков под трассу решат вовремя.
В апреле в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщали, что стоимость строительства 8-го участка трассы "Таврида" увеличилась на более чем 200 миллионов рублей в связи с необходимостью провести дополнительные работы по восстановлению.
Тогда в компании сообщили о готовности восьмого участка трассы "Таврида" на 67%.
"Таврида" – федеральная четырехполосная трасса А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь, протяженностью 250 км. Ее строительство началось весной 2017 года. С конца лета 2020 года движение на всем ее протяжении осуществляется по четырем полосам. "Таврида" включает 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. 4 февраля завершился процесс передачи трассы "Таврида" в федеральную собственность. Объект закреплен за ФКУ Упрдор "Тамань".
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