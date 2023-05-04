https://crimea.ria.ru/20230504/kak-idet-stroitelstvo-trassy-v-obkhod-simferopolya---video-1128529593.html
Как идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО
Как идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Как идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО
Продолжается строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Работы осуществляются в два этапа. На первом этапе... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T13:03
2023-05-04T13:03
2023-05-04T13:03
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
крым
видео
новости крыма
николай лукашенко
минтранс крыма
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Продолжается строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Работы осуществляются в два этапа. На первом этапе генеральный подрядчик АО "ВАД" строит 16-километровый участок магистрали от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Контрактом предусмотрено строительство четырехполосной дороги категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч.Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, помимо основного строительства дорожного полотна, подрядчик возведет специальные противооползневые сооружения. Работы идут согласно графику, рисков срыва сроков нет. Также ведется работа по выкупу земельных участков в селе Заречное, через которые пройдет новая дорога. Строительство объездной планируется завершить в 2024 году.
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как идет строительство трассы в обход Симферополя
Как идет строительство трассы в обход Симферополя
2023-05-04T13:03
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PT1M02S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, крым, видео, новости крыма, николай лукашенко, минтранс крыма, видео
Продолжается строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Работы осуществляются в два этапа. На первом этапе генеральный подрядчик АО "ВАД" строит 16-километровый участок магистрали от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Контрактом предусмотрено строительство четырехполосной дороги категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч.
Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.
По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, помимо основного строительства дорожного полотна, подрядчик возведет специальные противооползневые сооружения.
Работы идут согласно графику, рисков срыва сроков нет. Также ведется работа по выкупу земельных участков в селе Заречное, через которые пройдет новая дорога. Строительство объездной планируется завершить в 2024 году.