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Как идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО

Как идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Как идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО

Продолжается строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Работы осуществляются в два этапа. На первом этапе... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T13:03

2023-05-04T13:03

2023-05-04T13:03

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

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Продолжается строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Работы осуществляются в два этапа. На первом этапе генеральный подрядчик АО "ВАД" строит 16-километровый участок магистрали от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Контрактом предусмотрено строительство четырехполосной дороги категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч.Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, помимо основного строительства дорожного полотна, подрядчик возведет специальные противооползневые сооружения. Работы идут согласно графику, рисков срыва сроков нет. Также ведется работа по выкупу земельных участков в селе Заречное, через которые пройдет новая дорога. Строительство объездной планируется завершить в 2024 году.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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