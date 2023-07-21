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Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года
Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года
Таврическая набережная в Балаклаве останется недоступной для проезда автомобилей до апреля 2024 года в связи со строительством яхтенной марины. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T16:16
2023-07-21T16:16
новости крыма
балаклава
владимир путин (политик)
реализация фцп в крыму и севастополе
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Таврическая набережная в Балаклаве останется недоступной для проезда автомобилей до апреля 2024 года в связи со строительством яхтенной марины. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на региональный дептранс.Автолюбителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута.Таврическую набережную в Балаклаве перекрыли 5 апреля 2022 года, когда подрядчик завел на объект тяжелую технику и приступил к демонтажу старых причалов. Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Ранее в правительстве Севастополя сообщали, что работы на Таврической набережной проведут поэтапно в течение всего 2022 года, а полностью завершить реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве и "перейти" на Назукина смогут не раньше, чем в конце 2023 года. Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницыВ Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнение
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости крыма, балаклава, владимир путин (политик), реализация фцп в крыму и севастополе, отдых в крыму
Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года

Таврическая набережная в Балаклаве останется недоступной для проезда до 2 апреля 2024 года

16:16 21.07.2023
 
© РИА Новости КрымБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Таврическая набережная в Балаклаве останется недоступной для проезда автомобилей до апреля 2024 года в связи со строительством яхтенной марины. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на региональный дептранс.
"В связи со строительством яхтенной марины в Балаклаве продлено ограничение дорожного движения на Таврической набережной и улице Мраморной до 00:00 2 апреля 2024 года", – говорится в сообщении.
Автолюбителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Таврическую набережную в Балаклаве перекрыли 5 апреля 2022 года, когда подрядчик завел на объект тяжелую технику и приступил к демонтажу старых причалов.
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.
Ранее в правительстве Севастополя сообщали, что работы на Таврической набережной проведут поэтапно в течение всего 2022 года, а полностью завершить реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве и "перейти" на Назукина смогут не раньше, чем в конце 2023 года.

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