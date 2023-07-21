https://crimea.ria.ru/20230721/naberezhnaya-v-balaklave-budet-perekryta-do-aprelya-2024-goda-1130221550.html

Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года

Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года

Таврическая набережная в Балаклаве останется недоступной для проезда автомобилей до апреля 2024 года в связи со строительством яхтенной марины. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T16:16

2023-07-21T16:16

2023-07-21T16:16

новости крыма

балаклава

владимир путин (политик)

реализация фцп в крыму и севастополе

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451334_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_10f960a2483e08c74ea94c72e0ef1a81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Таврическая набережная в Балаклаве останется недоступной для проезда автомобилей до апреля 2024 года в связи со строительством яхтенной марины. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на региональный дептранс.Автолюбителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута.Таврическую набережную в Балаклаве перекрыли 5 апреля 2022 года, когда подрядчик завел на объект тяжелую технику и приступил к демонтажу старых причалов. Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Ранее в правительстве Севастополя сообщали, что работы на Таврической набережной проведут поэтапно в течение всего 2022 года, а полностью завершить реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве и "перейти" на Назукина смогут не раньше, чем в конце 2023 года. Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницыВ Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнение

балаклава

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, балаклава, владимир путин (политик), реализация фцп в крыму и севастополе, отдых в крыму