https://crimea.ria.ru/20230405/v-balaklavskom-muzee-podvodnykh-lodok-unikalnoe-popolnenie-1128000647.html

В Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнение

В Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнение - РИА Новости Крым, 05.04.2023

В Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнение

Балаклавский подземный музей анонсировал открытие новой экспозиции, обновив фонды уникальными книгами из библиотеки судоремонтного завода, который демонтировали РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T21:47

2023-04-05T21:47

2023-04-05T21:50

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Балаклавский подземный музей анонсировал открытие новой экспозиции, обновив фонды уникальными книгами из библиотеки судоремонтного завода, который демонтировали под будущую яхтенную марину. Об этом сообщили в пресс-службе компании-подрядчика строительства ПАО "Мостотрест".Речь о коллекции специальной литературы, хранившейся в одном из зданий завода "Металлист". О начале "очистки" промышленной территории от строений подрядчик сообщал в ноябре 2022 года. По словам заведующей фондами музея Светланы Панковой, в фонды поступили книги о космонавтике, водолазном деле, вооружении и ракетостроении. Их состояние "сложное"."Отсырели, заболели плесенью, грибком. Лечим, обрабатываем, учитываем. Эти библиотеки для нас ценны", – сказала Панкова.Она отметила, что в фонды музея поступила также краеведческая литература и книги о Великой Отечественной войне (документалистика).По словам Панковой, при оформлении некоторых экспозиций, например, секретной части объекта 820 Арсенал, использовалась информация из ранее полученных музеем книг по судоремонту, устройству подлодок и кораблей. Также книги помогли насытить текст уникальными сведениями текст аудиогида на новом маршруте с посещением сухого дока. Очередная коллекция литературы также послужит для оформления выставочных залов. Кроме того, в планах создание новой экспозиции, посвященной заводу.Территорию бывшего завода "Металлист" должны полностью очистить до 18 апреля – Дня освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков. К этому времени строители обещают вывезти на полигон все отходы и навести порядок на территории бывшего завода, которая прилегает к одной из центральных улиц. По проекту здесь появятся общественные пространства, которые свяжут набережные Назукина и Таврическую в единую пешеходную зону.Реконструкция Таврической набережной – первый этап строительства яхтенной марины в рамках развития Балаклавы. Ранее сообщалось, что в 2023 году технику отсюда перебросят на восточную сторону Балаклавской бухты – набережную Назукина. Стоимость госконтракта с подрядчиком – 9,4 млрд рублей. Окончить работы должны в декабре 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть новой набережной в Балаклаве построят не раньше конца 2023 года В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы

https://crimea.ria.ru/20220518/v-balaklavskom-podzemnom-muzee-otkryli-unikalnyy-marshrut-k-podlodke-1123270708.html

https://crimea.ria.ru/20230125/restavratsiya-muzeya-kroshitskogo-v-sevastopole-kogda-kartiny-vernutsya-domoy-1126571001.html

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