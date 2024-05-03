https://crimea.ria.ru/20240503/bolee-70-edinits-tekhniki-primut-uchastie-v-parade-pobedy-v-moskve--1137014037.html

Более 70 единиц техники примут участие в параде Победы в Москве

Более 70 единиц техники примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Более 70 единиц техники примут участие в параде Победы в Москве

В праздничном параде на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T13:16

2024-05-03T13:16

2024-05-03T13:18

парад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В праздничном параде на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции. Завершится парад пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция парада в Москве состоится 5 мая. Военные парады в честь Дня Победы пройдут в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, добавил глава Минобороны. В 314 населенных пунктах организуют торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Всего в праздновании Дня Победы будет задействовано около 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники, рассказал министр.

https://crimea.ria.ru/20240503/shoygu-nazval-poteri-vsu-1137012379.html

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парад, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, история, великая отечественная война, москва, победа