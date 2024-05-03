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Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших
Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших
29 человек погибли и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии. Такие цифры приводит издание Metropoles, уточняется, что число... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T08:58
2024-05-03T08:58
2024-05-03T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 29 человек погибли и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии. Такие цифры приводит издание Metropoles, уточняется, что число жертв может вырасти.Разрушительные наводнения из-за сильных ливней начались в южной части страны еще в понедельник.Согласно прогнозам Национального института метеорологии Inmet, в регионе все еще сохраняется красный уровень тревоги из-за сильных осадков. В связи со сложной обстановкой в штате, сюда прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу да Силвой, уточнили ранее в администрации бразильского лидера.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людейРоссиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон
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бразилия, наводнение, в мире, происшествия, новости
Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших
Наводнения на юге Бразилии погубили не менее 29 человек и еще 60 пропали без вести
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 29 человек погибли и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии. Такие цифры приводит издание Metropoles, уточняется, что число жертв может вырасти.
Разрушительные наводнения из-за сильных ливней начались в южной части страны еще в понедельник.
"Число погибших в результате дождей в Риу-Гранди-ду-Сул возросло до 29. На сегодняшний день 60 человек пропали без вести", - приводит Metropoles данные губернатора штата Эдуарду Лейте, пишет РИА Новости.
Согласно прогнозам Национального института метеорологии Inmet, в регионе все еще сохраняется красный уровень тревоги из-за сильных осадков. В связи со сложной обстановкой в штате, сюда прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу да Силвой, уточнили ранее в администрации бразильского лидера.
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