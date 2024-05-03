Рейтинг@Mail.ru
Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240503/zhertvami-navodneniya-v-brazilii-stali-29-chelovek-desyatki-propavshikh-1137003829.html
Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших
Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших
29 человек погибли и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии. Такие цифры приводит издание Metropoles, уточняется, что число... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T08:58
2024-05-03T08:58
бразилия
наводнение
в мире
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137003933_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d47f0d6f9dfcdeedfd544b6e62734f22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 29 человек погибли и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии. Такие цифры приводит издание Metropoles, уточняется, что число жертв может вырасти.Разрушительные наводнения из-за сильных ливней начались в южной части страны еще в понедельник.Согласно прогнозам Национального института метеорологии Inmet, в регионе все еще сохраняется красный уровень тревоги из-за сильных осадков. В связи со сложной обстановкой в штате, сюда прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу да Силвой, уточнили ранее в администрации бразильского лидера.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людейРоссиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон
бразилия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137003933_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_9c659ddba34974dd7ea389ff9556d1b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бразилия, наводнение, в мире, происшествия, новости
Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших

Наводнения на юге Бразилии погубили не менее 29 человек и еще 60 пропали без вести

08:58 03.05.2024
 
© AFP 2024 / GUSTAVO GHISLENIНаводнение в Бразилии, май 2024
Наводнение в Бразилии, май 2024 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AFP 2024 / GUSTAVO GHISLENI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 29 человек погибли и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии. Такие цифры приводит издание Metropoles, уточняется, что число жертв может вырасти.
Разрушительные наводнения из-за сильных ливней начались в южной части страны еще в понедельник.
"Число погибших в результате дождей в Риу-Гранди-ду-Сул возросло до 29. На сегодняшний день 60 человек пропали без вести", - приводит Metropoles данные губернатора штата Эдуарду Лейте, пишет РИА Новости.
Согласно прогнозам Национального института метеорологии Inmet, в регионе все еще сохраняется красный уровень тревоги из-за сильных осадков. В связи со сложной обстановкой в штате, сюда прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу да Силвой, уточнили ранее в администрации бразильского лидера.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей
Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон
 
БразилияНаводнениеВ миреПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:27Ипотека для самозанятых и ИП: как ее оформить и какие есть нюансы
10:07В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент
09:44Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы
09:36Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший
09:02Как работает Керченская переправа в пятницу
08:58Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших
08:38Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура
08:08Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый
07:55Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых
07:41Над Крымом сбили вражеский беспилотник
07:38Быть ли в Грузии "майдану"
07:17В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов
06:49"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги
06:31Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ
06:08Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки
00:01Какой будет погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 3 мая
23:20Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь
23:08Главные новости Крыма: 2 мая
22:56Главное за день: 2 мая
Лента новостейМолния