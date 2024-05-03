https://crimea.ria.ru/20240503/zhertvami-navodneniya-v-brazilii-stali-29-chelovek-desyatki-propavshikh-1137003829.html

Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших

Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших

29 человек погибли и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии. Такие цифры приводит издание Metropoles, уточняется, что число... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T08:58

2024-05-03T08:58

2024-05-03T08:58

бразилия

наводнение

в мире

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137003933_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d47f0d6f9dfcdeedfd544b6e62734f22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 29 человек погибли и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии. Такие цифры приводит издание Metropoles, уточняется, что число жертв может вырасти.Разрушительные наводнения из-за сильных ливней начались в южной части страны еще в понедельник.Согласно прогнозам Национального института метеорологии Inmet, в регионе все еще сохраняется красный уровень тревоги из-за сильных осадков. В связи со сложной обстановкой в штате, сюда прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу да Силвой, уточнили ранее в администрации бразильского лидера.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людейРоссиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон

бразилия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, наводнение, в мире, происшествия, новости