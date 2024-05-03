https://crimea.ria.ru/20240503/kak-dosrochno-vyyti-na-pensiyu-v-krymu---protsedura-1136986771.html

Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура

Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура

Наличие длительного трудового стажа позволяет крымчанам выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России. РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T08:38

2024-05-03T08:38

2024-05-03T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Наличие длительного трудового стажа позволяет крымчанам выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Уточняется, что по итогу прошлого и первого квартала текущего года данным правом воспользовались 377 крымчан.Какой стаж учитывается при досрочном выходе на пенсиюОбязательным условием для досрочного назначения пенсии является официальное трудоустройство и перечисление работодателем страховых взносов в Социальный фонд. В страховой стаж включаются периоды получения выплат по временной нетрудоспособности и прохождение службы в армии. При этом участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.В ведомстве обратили в внимание, что при досрочном выходе на пенсию в длительный стаж не засчитываются так называемые "нестраховые" периоды. Это годы учебы, время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, отпуск по уходу за ребенком.Как узнать свой стаж и количество пенсионных балловПолучить всю информацию о стаже и количестве пенсионных коэффициентов можно через личный кабинет портале Госуслуг – необходимо заказать соответствующую выписку из индивидуального лицевого счета. Услуга предоставляется в течение суток. Также сведения можно получить в МФЦ или в клиентских службах республиканского отделения Социального фонда России. Консультацию по вопросам досрочного выхода на пенсию в Крыму можно получить от специалистов Фонда по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный, режим работы – с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, и по пятницам с 9:00 до 16:45.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды получат двойные пенсииВ Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условиеСоциальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пенсия, общество, фонд социального и пенсионного страхования, новости крыма, соцзащита