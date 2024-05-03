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Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура
Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура
Наличие длительного трудового стажа позволяет крымчанам выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T08:38
2024-05-03T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Наличие длительного трудового стажа позволяет крымчанам выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Уточняется, что по итогу прошлого и первого квартала текущего года данным правом воспользовались 377 крымчан.Какой стаж учитывается при досрочном выходе на пенсиюОбязательным условием для досрочного назначения пенсии является официальное трудоустройство и перечисление работодателем страховых взносов в Социальный фонд. В страховой стаж включаются периоды получения выплат по временной нетрудоспособности и прохождение службы в армии. При этом участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.В ведомстве обратили в внимание, что при досрочном выходе на пенсию в длительный стаж не засчитываются так называемые "нестраховые" периоды. Это годы учебы, время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, отпуск по уходу за ребенком.Как узнать свой стаж и количество пенсионных балловПолучить всю информацию о стаже и количестве пенсионных коэффициентов можно через личный кабинет портале Госуслуг – необходимо заказать соответствующую выписку из индивидуального лицевого счета. Услуга предоставляется в течение суток. Также сведения можно получить в МФЦ или в клиентских службах республиканского отделения Социального фонда России. Консультацию по вопросам досрочного выхода на пенсию в Крыму можно получить от специалистов Фонда по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный, режим работы – с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, и по пятницам с 9:00 до 16:45.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды получат двойные пенсииВ Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условиеСоциальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцам
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РИА Новости Крым
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96
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крым, пенсия, общество, фонд социального и пенсионного страхования, новости крыма, соцзащита
Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура

Кто имеет право на досрочную пенсию в Крыму – разъяснение Соцфонда

08:38 03.05.2024 (обновлено: 10:25 03.05.2024)
 
© РИА Новости КрымПенсионерки в Крыму. Архивное фото
Пенсионерки в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Наличие длительного трудового стажа позволяет крымчанам выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.
Уточняется, что по итогу прошлого и первого квартала текущего года данным правом воспользовались 377 крымчан.
"Жители Республики Крым, имеющие длительный стаж, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста (56 лет для женщин и 61 года для мужчин). Для этого мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, а женщинам - не менее 37 лет", - сказано в сообщении.

Какой стаж учитывается при досрочном выходе на пенсию

Обязательным условием для досрочного назначения пенсии является официальное трудоустройство и перечисление работодателем страховых взносов в Социальный фонд. В страховой стаж включаются периоды получения выплат по временной нетрудоспособности и прохождение службы в армии.
При этом участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.
В ведомстве обратили в внимание, что при досрочном выходе на пенсию в длительный стаж не засчитываются так называемые "нестраховые" периоды. Это годы учебы, время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, отпуск по уходу за ребенком.
"Это исключение касается именно права на досрочную пенсию, – подчеркнули в Фонде. – При расчете и назначении страховой пенсии на общих основаниях нестраховые периоды включаются в стаж наравне с периодами работы".

Как узнать свой стаж и количество пенсионных баллов

Получить всю информацию о стаже и количестве пенсионных коэффициентов можно через личный кабинет портале Госуслуг – необходимо заказать соответствующую выписку из индивидуального лицевого счета. Услуга предоставляется в течение суток.
Также сведения можно получить в МФЦ или в клиентских службах республиканского отделения Социального фонда России. Консультацию по вопросам досрочного выхода на пенсию в Крыму можно получить от специалистов Фонда по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный, режим работы – с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, и по пятницам с 9:00 до 16:45.
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