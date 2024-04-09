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В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие
В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие - РИА Новости Крым, 09.04.2024
В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие
Крымским прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении. Об этом сообщили в региональном отделении... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T11:30
2024-04-09T11:30
2024-04-09T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Крымским прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ.Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет, которые обучаются очно (но не дольше, чем до 23 лет), а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства. В Соцфонде уточнили, что в 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8134,9 рублей, к этой сумме прабабушки и прадедушки получат дополнительно 2711 рублей. Увеличение фиксированной выплаты устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более, чем на трех человек. Для перерасчета выплаты нужно подать заявление в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Республике Крым, МФЦ или через портал Госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапиталМРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - ПутинУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму
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соцзащита, социальный фонд крыма, общество, новости крыма, крым, пенсия, выплаты и компенсации
В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие
В Крыму содержащим правнуков пенсионерам увеличат доплату к пенсии - Соцфонд
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Крымским прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ.
"В 2024 году для прабабушек и прадедушек, если на их иждивении находятся правнуки, не имеющие трудоспособных родителей, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности будет увеличена на треть", - говорится в сообщении.
Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет, которые обучаются очно (но не дольше, чем до 23 лет), а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.
В Соцфонде уточнили, что в 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8134,9 рублей, к этой сумме прабабушки и прадедушки получат дополнительно 2711 рублей.
Увеличение фиксированной выплаты устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более, чем на трех человек.
Для перерасчета выплаты нужно подать заявление в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Республике Крым, МФЦ или через портал Госуслуг.
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