https://crimea.ria.ru/20240409/v-krymu-prababushkam-i-pradedushkam-uvelichat-doplatu-k-pensii---uslovie-1136391068.html

В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие

В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие - РИА Новости Крым, 09.04.2024

В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие

Крымским прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении. Об этом сообщили в региональном отделении... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T11:30

2024-04-09T11:30

2024-04-09T11:30

соцзащита

социальный фонд крыма

общество

новости крыма

крым

пенсия

выплаты и компенсации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/53/1118185338_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_f02b5b3265c781ac6f55de982bf03b30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Крымским прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ.Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет, которые обучаются очно (но не дольше, чем до 23 лет), а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства. В Соцфонде уточнили, что в 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8134,9 рублей, к этой сумме прабабушки и прадедушки получат дополнительно 2711 рублей. Увеличение фиксированной выплаты устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более, чем на трех человек. Для перерасчета выплаты нужно подать заявление в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Республике Крым, МФЦ или через портал Госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапиталМРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - ПутинУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, социальный фонд крыма, общество, новости крыма, крым, пенсия, выплаты и компенсации