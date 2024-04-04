https://crimea.ria.ru/20240404/deti-siroty-iz-novykh-regionov-rossii-smogut-poluchit-matkapital-1136296109.html

Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал

Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал

Детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T22:17

2024-04-04T22:17

2024-04-04T22:20

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщил Минтруд РФ на своем официальном сайте.В Минтруде уточняют, что дети-сироты получат сертификат, если не являлись гражданами России."Это позволит законным представителям таких детей направить средства сертификата на улучшение жилищных условий, образование, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, социореабилитационные услуги для детей с инвалидностью", – объясняют в министерстве.Также в Минтруде заявляют, что родители в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях смогут получить материнский капитал за детей, рожденных с 2007 года.В Минтруде напоминают, что с февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей. Размер выплаты на первого ребенка увеличился до 630,4 тыс рублей. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тыс рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в новых регионах: размер и условия полученияМаткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности Путин сделал важное заявление про выплату маткапитала в новых регионах

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, материнский капитал, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, дети, минтруд рф, соцзащита