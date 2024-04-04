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Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал
Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал
Детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T22:17
2024-04-04T22:17
2024-04-04T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщил Минтруд РФ на своем официальном сайте.В Минтруде уточняют, что дети-сироты получат сертификат, если не являлись гражданами России."Это позволит законным представителям таких детей направить средства сертификата на улучшение жилищных условий, образование, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, социореабилитационные услуги для детей с инвалидностью", – объясняют в министерстве.Также в Минтруде заявляют, что родители в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях смогут получить материнский капитал за детей, рожденных с 2007 года.В Минтруде напоминают, что с февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей. Размер выплаты на первого ребенка увеличился до 630,4 тыс рублей. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тыс рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в новых регионах: размер и условия полученияМаткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности Путин сделал важное заявление про выплату маткапитала в новых регионах
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новые регионы россии, материнский капитал, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, дети, минтруд рф, соцзащита
Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал
Детям-сиротам из новых регионов России планируют выдавать сертификаты на маткапитал
22:17 04.04.2024 (обновлено: 22:20 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщил Минтруд РФ на своем официальном сайте.
"Минтрудом подготовлен проект федерального закона, предусматривающий распространение права на получение сертификата на маткапитал на детей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в случае, если они потеряли родителей до 30 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.
В Минтруде уточняют, что дети-сироты получат сертификат, если не являлись гражданами России.
"Это позволит законным представителям таких детей направить средства сертификата на улучшение жилищных условий, образование, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, социореабилитационные услуги для детей с инвалидностью", – объясняют в министерстве.
Также в Минтруде заявляют, что родители в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях смогут получить материнский капитал за детей, рожденных с 2007 года.
"Материнский капитал – мера поддержки, предусмотренная нацпроектом "Демография". Семьи могут обращаться за средствами материнского капитала по правилам, действовавшим в России на момент рождения ребенка", – уточняют в ведомстве.
В Минтруде напоминают, что с февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей. Размер выплаты на первого ребенка увеличился до 630,4 тыс рублей. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тыс рублей.
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