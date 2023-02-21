https://crimea.ria.ru/20230221/matkapital-v-novykh-regionakh-na-khersonschine-otsenili-novye-vozmozhnosti-1127136668.html

Маткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности

Маткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Маткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности

Реализация предложения президента России Владимира Путина распространить программу маткапитала в новых регионах РФ на детей, рожденных с 2007 года, не только... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T18:32

2023-02-21T18:32

2023-02-21T18:33

эксклюзивы риа новости крым

новые регионы россии

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алла бархатнова

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владимир сальдо

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владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Реализация предложения президента России Владимира Путина распространить программу маткапитала в новых регионах РФ на детей, рожденных с 2007 года, не только даст возможность молодым семьям оставаться здесь и жить благополучно, но и позволит исправить ситуацию с высшим образованием, "улучшив кадровый резерв" в регионе. Такое мнение РИА Новости Крым высказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.В ходе своего выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 21 февраля президент России Владимир Путин затронул темы основных направлений внутренней и внешней политики страны, сделав ряд знаковых заявлений. В их числе – о выплатах материнского капитала в новых регионах Российской Федерации, предложив распространить программу на детей, рожденных с 2007 года. Российский лидер напомнил, что такое же решение принималось "в свое время по отношению к жителям Крыма и Севастополя". Маткапитал и образование в Херсонской областиПо словам Бархатновой, такая мера поддержки даст возможность молодым семьям оставаться на территории Херсонской области и улучшать свое социально-экономическое положение, быт, покупать новое жилье и давать образование детям. Кроме того, реализация данного поручения президента России позволит повысить уровень образования в регионе, уверена она."Хотелось бы выразить огромную благодарность за то, что наш президент ставит акцент на социально-экономическом развитии новых территорий", – добавила глава Минсоцполитики.Объединенный социальный фонд развития России по Херсонской области работает в регионе с 1 января, и обратиться с соответствующим заявлением можно в любое отделение ОСФР, напомнила Бархатнова. По ее словам, сегодня заявления на выплату единого пособия для семей с детьми до 17 лет и материнского капитала в регионе принимают более девяти клиентских служб.Сальдо: услышали то, что ждалиРанее врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо завил, что для Херсонской и Запорожской областей в составе России такое послание президента Федеральному Собранию "происходило в первый раз", и все, чего в новых регионах России от этого события ждали, сбылось."Я ожидал от послания вещей, которые четко определят дальнейшее развитие страны. И мы все их услышали. Мы, со своей стороны, не подведем. Сейчас все делаем для того, чтобы как можно быстрее интегрировать в российское правовое поле социально-экономическую и общественно-политическую системы области для того, чтобы людям было комфортно и понятно, как жить", – сказал Сальдо.В своем послании российский лидер также обратился к жителям и защитникам новых субъектов РФ, заявив, что в деле восстановления и развития регионов страна "на них рассчитывает", как на опору. Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат

https://crimea.ria.ru/20230220/frontovoy-gorod-kak-zhivet-pod-ezhednevnymi-obstrelami-novaya-kakhovka-1127107363.html

новые регионы россии

херсонская область

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новые регионы россии, соцзащита, материнский капитал, алла бархатнова, херсонская область, владимир сальдо, общество, владимир путин (политик), послание федеральному собранию