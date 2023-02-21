Путин сделал важное заявление про выплату маткапитала в новых регионах
Путин предложил в новых регионах РФ давать маткапитал на детей, рожденных с 2007 года
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкПутин предложил в новых регионах РФ давать маткапитал на детей, рожденных с 2007 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил распространить программу материнского капитала в новых регионах страны на детей, которые родились с 2007 года. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному Собранию.
Глава государства напомнил, что с 1 февраля материнский капитал в России был проиндексирован на 11,9%. Право на такую меру поддержки теперь есть и у жителей новых субъектов.
"Предлагаю предоставить материнский капитал в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, у которых дети родились начиная с 2007 года. То есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время по отношению к жителям Крыма и Севастополя", - сказал президент.
Кроме того, Путин выступил с инициативой увеличить в стране социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тыс. рублей, на собственное обучение и медицину – со 120 до 150 тысяч.
Жители новых регионов России начнут получать социальные гарантии по российским стандартам с 1 марта.
В начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России утверждены правила направления денег материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Теперь семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.
Размер социальных выплат в России проиндексирован с 1 февраля. Пособия и компенсации увеличились на 11,9 процентов. Индексация распространилась на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми.
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