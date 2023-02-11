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Меблировку хотят включить в программу ипотеки - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Меблировку хотят включить в программу ипотеки
Меблировку хотят включить в программу ипотеки - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Меблировку хотят включить в программу ипотеки
Министр строительства России Ирек Файзуллин попросил президента Владимира Путина поддержать инициативу по включению меблировки квартир в ипотеку. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-11T08:49
2023-02-10T21:51
общество
владимир путин (политик)
россия
ипотека
ирек файзуллин
министерство строительства россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Министр строительства России Ирек Файзуллин попросил президента Владимира Путина поддержать инициативу по включению меблировки квартир в ипотеку.Минстрой совместно с Минпромторгом ранее заявляли о разработке концепции продаж первичного жилья вместе с мебелью. При этом скидки на такую недвижимость будут достигать 30%.По его словам, это позволит снизить стоимость мебели для конечного покупателя за счет включения ее в сумму кредита, а также увеличит спрос со стороны граждан на отечественную продукцию.Ранее в России продлили программу "Льготной ипотеки" на полтора года и расширили условия "Семейной ипотеки". В пресс-службе кабмина уточнили, что получить льготный кредит можно на приобретение участка, строительство частного дома или покупку жилья в новостройках. Ставка при этом будет составлять 8%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопросКрым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти
https://crimea.ria.ru/20221125/minfin-predlozhil-rasshirit-semeynuyu-ipoteku-na-vtorichnoe-zhile-1125550849.html
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общество, владимир путин (политик), россия, ипотека, ирек файзуллин, министерство строительства россии, новости
Меблировку хотят включить в программу ипотеки

Глава Минстроя Файзуллин попросил Путина включить меблировку квартир в ипотеку

08:49 11.02.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКровать. Архивное фото
Кровать. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Министр строительства России Ирек Файзуллин попросил президента Владимира Путина поддержать инициативу по включению меблировки квартир в ипотеку.
Минстрой совместно с Минпромторгом ранее заявляли о разработке концепции продаж первичного жилья вместе с мебелью. При этом скидки на такую недвижимость будут достигать 30%.
"Для поддержи жителей и лесопромышленного комплекса возможно поддержать идею приобретения мебели российского производства за счет средств ипотеки при покупке будущего жилья", - сказал Файзуллин на совещании с президентом.
По его словам, это позволит снизить стоимость мебели для конечного покупателя за счет включения ее в сумму кредита, а также увеличит спрос со стороны граждан на отечественную продукцию.
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ОбществоВладимир Путин (политик)РоссияИпотекаИрек ФайзуллинМинистерство строительства РоссииНовости
 
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