https://crimea.ria.ru/20230211/meblirovku-khotyat-vklyuchit-v-programmu-ipoteki-1126915495.html

Меблировку хотят включить в программу ипотеки

Меблировку хотят включить в программу ипотеки - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Меблировку хотят включить в программу ипотеки

Министр строительства России Ирек Файзуллин попросил президента Владимира Путина поддержать инициативу по включению меблировки квартир в ипотеку. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-11T08:49

2023-02-11T08:49

2023-02-10T21:51

общество

владимир путин (политик)

россия

ипотека

ирек файзуллин

министерство строительства россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Министр строительства России Ирек Файзуллин попросил президента Владимира Путина поддержать инициативу по включению меблировки квартир в ипотеку.Минстрой совместно с Минпромторгом ранее заявляли о разработке концепции продаж первичного жилья вместе с мебелью. При этом скидки на такую недвижимость будут достигать 30%.По его словам, это позволит снизить стоимость мебели для конечного покупателя за счет включения ее в сумму кредита, а также увеличит спрос со стороны граждан на отечественную продукцию.Ранее в России продлили программу "Льготной ипотеки" на полтора года и расширили условия "Семейной ипотеки". В пресс-службе кабмина уточнили, что получить льготный кредит можно на приобретение участка, строительство частного дома или покупку жилья в новостройках. Ставка при этом будет составлять 8%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопросКрым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти

https://crimea.ria.ru/20221125/minfin-predlozhil-rasshirit-semeynuyu-ipoteku-na-vtorichnoe-zhile-1125550849.html

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2023

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общество, владимир путин (политик), россия, ипотека, ирек файзуллин, министерство строительства россии, новости