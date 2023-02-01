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Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ
Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях запускается программа по выдаче ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T17:18
2023-02-01T17:18
2023-02-01T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях запускается программа по выдаче ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых. Соответствующее постановление правительства уже выпущено. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании в среду. По словам президента, введение льготной ипотеки должно послужить развитию строительства в новых регионах, нарастить объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков.
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Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ
Путин: в новых регионах РФ начинает действовать ипотека по льготной ставке 2% годовых
17:18 01.02.2023 (обновлено: 17:38 01.02.2023)