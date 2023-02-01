https://crimea.ria.ru/20230201/putin-obyavil-o-vvedenii-lgotnoy-ipoteki-pod-2-v-novykh-regionakh-rf-1126713311.html

Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ

Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях запускается программа по выдаче ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T17:18

2023-02-01T17:18

2023-02-01T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях запускается программа по выдаче ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых. Соответствующее постановление правительства уже выпущено. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании в среду. По словам президента, введение льготной ипотеки должно послужить развитию строительства в новых регионах, нарастить объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков.

https://crimea.ria.ru/20230201/putin-o-vosstanovlenii-zhilya-v-prigranichnykh-regionakh-translyatsiya-1126708800.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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