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Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ
Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях запускается программа по выдаче ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T17:18
2023-02-01T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях запускается программа по выдаче ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых. Соответствующее постановление правительства уже выпущено. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании в среду. По словам президента, введение льготной ипотеки должно послужить развитию строительства в новых регионах, нарастить объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков.
https://crimea.ria.ru/20230201/putin-o-vosstanovlenii-zhilya-v-prigranichnykh-regionakh-translyatsiya-1126708800.html
луганская народная республика (лнр)
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владимир путин (политик), ипотека, новости, соцзащита, общество, крым в истории: секреты, факты, фото, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ

Путин: в новых регионах РФ начинает действовать ипотека по льготной ставке 2% годовых

17:18 01.02.2023 (обновлено: 17:38 01.02.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях запускается программа по выдаче ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых. Соответствующее постановление правительства уже выпущено. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании в среду.
"В этих субъектах федерации мы запускаем ипотеку по льготной ставке два процента. Соответствующее постановление правительства уже выпущено", - сказал глава государства.
По словам президента, введение льготной ипотеки должно послужить развитию строительства в новых регионах, нарастить объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков.
"Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута. Вводятся в строй социальные объекты – детские сады, школы, больницы, поликлиники. Ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
17:16
Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео
Владимир Путин (политик)ИпотекаНовостиСоцзащитаОбществоКрым в истории: секреты, факты, фотоЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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