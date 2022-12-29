Рейтинг@Mail.ru
В России продлили льготную ипотеку - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221229/v-rossii-prodlili-lgotnuyu-ipoteku-1126184256.html
В России продлили льготную ипотеку
В России продлили льготную ипотеку - РИА Новости Крым, 29.12.2022
В России продлили льготную ипотеку
Программа "Льготной ипотеки" продлена на полтора года, кроме того расширены условия "Семейной ипотеки". Соответствующее постановление Правительства РФ подписал... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T11:04
2022-12-29T11:04
новости
кредит
экономика
михаил мишустин
правительство россии
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_0:113:3191:1908_1920x0_80_0_0_9f36ca8fa70dae879782dc337cd92d33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Программа "Льготной ипотеки" продлена на полтора года, кроме того расширены условия "Семейной ипотеки". Соответствующее постановление Правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин,.В пресс-службе кабмина уточнили, что получить льготный кредит можно на приобретение участка, строительство частного дома или покупку жилья в новостройках. Ставка при этом будет составлять 8%."Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%", — уточняется в сообщении.В правительстве напомнили, что в мае этого года максимальный размер кредита по льготной ипотеке был увеличен до 30 млн и 15 млн соответственно. Но государством субсидируется по-прежнему только 12 млн и 6 млн рублей, а остальная сумма выдается по рыночной ставке.Кроме того, дополнительно были расширены условия "Семейной ипотеки". Теперь программа доступна для семей с двумя детьми до 18 лет, а сроки их рождения больше не имеют значения. Ставка по данному виду кредитования остается прежней — 6% годовых, а размер субсидирования аналогичный "Льготной", добавили в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотекиРекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%
https://crimea.ria.ru/20221215/putin-anonsiroval-izmeneniya-usloviy-lgotnoy-i-semeynoy-ipoteki-v-rossii-1125914117.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_edd85d937dfd47ea14bc9e3a18df46a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, кредит, экономика, михаил мишустин, правительство россии, общество, россия
В России продлили льготную ипотеку

Правительство РФ: действие льготной ипотеки продлено на полтора года

11:04 29.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотечный кредит
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Программа "Льготной ипотеки" продлена на полтора года, кроме того расширены условия "Семейной ипотеки". Соответствующее постановление Правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин,.
В пресс-службе кабмина уточнили, что получить льготный кредит можно на приобретение участка, строительство частного дома или покупку жилья в новостройках. Ставка при этом будет составлять 8%.
"Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%", — уточняется в сообщении.
В правительстве напомнили, что в мае этого года максимальный размер кредита по льготной ипотеке был увеличен до 30 млн и 15 млн соответственно. Но государством субсидируется по-прежнему только 12 млн и 6 млн рублей, а остальная сумма выдается по рыночной ставке.
Льготная ипотека будет постепенно сворачиваться, семейная ипотека – расширяться - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:38
Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России
Кроме того, дополнительно были расширены условия "Семейной ипотеки". Теперь программа доступна для семей с двумя детьми до 18 лет, а сроки их рождения больше не имеют значения. Ставка по данному виду кредитования остается прежней — 6% годовых, а размер субсидирования аналогичный "Льготной", добавили в правительстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотеки
Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России
Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%
 
НовостиКредитЭкономикаМихаил МишустинПравительство РоссииОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Власти Украины устроили психологическую атаку на крымчан – МИД РФ
12:07Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона
12:00Захарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам
11:59Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ
11:45Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотники
11:23Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины
11:04В России продлили льготную ипотеку
10:33Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 29 декабря
10:20Как работает Керченская переправа 29 декабря: погода, паромы и трафик
10:04Крымчанин до смерти забил сожительницу
09:51Лавров сделал заявление по "формуле мира" Зеленского
09:35Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
09:26Часть Крыма в четверг без воды из-за ремонтов на сетях
09:06Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России
08:47В Симферополе насмерть сбили пешехода
08:46Как пережить работу в Новый год — советы психологов
08:17Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта
07:49Четыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште
07:45Что не так с ярмарками в Севастополе – ревизоры КСП
07:33Куда крымчанам лучше вложить деньги – совет экономиста
Лента новостейМолния