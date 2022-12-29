https://crimea.ria.ru/20221229/v-rossii-prodlili-lgotnuyu-ipoteku-1126184256.html

В России продлили льготную ипотеку

В России продлили льготную ипотеку - РИА Новости Крым, 29.12.2022

В России продлили льготную ипотеку

Программа "Льготной ипотеки" продлена на полтора года, кроме того расширены условия "Семейной ипотеки". Соответствующее постановление Правительства РФ подписал... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T11:04

2022-12-29T11:04

2022-12-29T11:04

новости

кредит

экономика

михаил мишустин

правительство россии

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_0:113:3191:1908_1920x0_80_0_0_9f36ca8fa70dae879782dc337cd92d33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Программа "Льготной ипотеки" продлена на полтора года, кроме того расширены условия "Семейной ипотеки". Соответствующее постановление Правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин,.В пресс-службе кабмина уточнили, что получить льготный кредит можно на приобретение участка, строительство частного дома или покупку жилья в новостройках. Ставка при этом будет составлять 8%."Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%", — уточняется в сообщении.В правительстве напомнили, что в мае этого года максимальный размер кредита по льготной ипотеке был увеличен до 30 млн и 15 млн соответственно. Но государством субсидируется по-прежнему только 12 млн и 6 млн рублей, а остальная сумма выдается по рыночной ставке.Кроме того, дополнительно были расширены условия "Семейной ипотеки". Теперь программа доступна для семей с двумя детьми до 18 лет, а сроки их рождения больше не имеют значения. Ставка по данному виду кредитования остается прежней — 6% годовых, а размер субсидирования аналогичный "Льготной", добавили в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотекиРекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%

https://crimea.ria.ru/20221215/putin-anonsiroval-izmeneniya-usloviy-lgotnoy-i-semeynoy-ipoteki-v-rossii-1125914117.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кредит, экономика, михаил мишустин, правительство россии, общество, россия