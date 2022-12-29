https://crimea.ria.ru/20221229/v-rossii-prodlili-lgotnuyu-ipoteku-1126184256.html
В России продлили льготную ипотеку
В России продлили льготную ипотеку - РИА Новости Крым, 29.12.2022
В России продлили льготную ипотеку
Программа "Льготной ипотеки" продлена на полтора года, кроме того расширены условия "Семейной ипотеки". Соответствующее постановление Правительства РФ подписал... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T11:04
2022-12-29T11:04
2022-12-29T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Программа "Льготной ипотеки" продлена на полтора года, кроме того расширены условия "Семейной ипотеки". Соответствующее постановление Правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин,.В пресс-службе кабмина уточнили, что получить льготный кредит можно на приобретение участка, строительство частного дома или покупку жилья в новостройках. Ставка при этом будет составлять 8%."Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%", — уточняется в сообщении.В правительстве напомнили, что в мае этого года максимальный размер кредита по льготной ипотеке был увеличен до 30 млн и 15 млн соответственно. Но государством субсидируется по-прежнему только 12 млн и 6 млн рублей, а остальная сумма выдается по рыночной ставке.Кроме того, дополнительно были расширены условия "Семейной ипотеки". Теперь программа доступна для семей с двумя детьми до 18 лет, а сроки их рождения больше не имеют значения. Ставка по данному виду кредитования остается прежней — 6% годовых, а размер субсидирования аналогичный "Льготной", добавили в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотекиРекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%
https://crimea.ria.ru/20221215/putin-anonsiroval-izmeneniya-usloviy-lgotnoy-i-semeynoy-ipoteki-v-rossii-1125914117.html
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новости, кредит, экономика, михаил мишустин, правительство россии, общество, россия
В России продлили льготную ипотеку
Правительство РФ: действие льготной ипотеки продлено на полтора года
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Программа "Льготной ипотеки" продлена на полтора года, кроме того расширены условия "Семейной ипотеки". Соответствующее постановление Правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин,.
В пресс-службе кабмина уточнили, что получить льготный кредит можно на приобретение участка, строительство частного дома или покупку жилья в новостройках. Ставка при этом будет составлять 8%.
"Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%", — уточняется в сообщении.
В правительстве напомнили, что в мае этого года максимальный размер кредита по льготной ипотеке был увеличен до 30 млн и 15 млн соответственно. Но государством субсидируется по-прежнему только 12 млн и 6 млн рублей, а остальная сумма выдается по рыночной ставке.
Кроме того, дополнительно были расширены условия "Семейной ипотеки". Теперь программа доступна для семей с двумя детьми до 18 лет, а сроки их рождения больше не имеют значения. Ставка по данному виду кредитования остается прежней — 6% годовых, а размер субсидирования аналогичный "Льготной", добавили в правительстве.
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