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Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат
Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат
В населенных пунктах Херсонской области работают комиссии по обследованию домов, поврежденных или разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Хозяева такого жилья... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T17:10
2023-02-16T17:10
2023-02-16T17:10
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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. В населенных пунктах Херсонской области работают комиссии по обследованию домов, поврежденных или разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Хозяева такого жилья смогут получить компенсацию, рассказала РИА Новости Крым министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.Размер компенсации за разрушенное жильеПо информации министра, в регионе установлены следующие размеры выплат: при полном разрушении жилья компенсация составит 35 тысяч рублей за квадратный метр, при частичном – 6 тысяч за квадратный метр. Уже обследовано более 300 объектов недвижимости.Местные власти во взаимодействии с федеральными структурами работают над совершенствованием механизма, чтобы упрощать методики оценки повреждений. Это необходимо для более оперативной фиксации разрушений и дальнейшего назначения выплат, заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопроводЖители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселенияЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь
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Алла Бархатнова: компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат
Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат
2023-02-16T17:10
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РИА Новости Крым
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геническ, херсонская область, алла бархатнова, общество, новые регионы россии, новости, соцзащита
Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат
Министр соцполитики озвучила размер компенсации за разрушенные дома в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. В населенных пунктах Херсонской области работают комиссии по обследованию домов, поврежденных или разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Хозяева такого жилья смогут получить компенсацию, рассказала РИА Новости Крым министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.
"На нашей территории есть общая межведомственная комиссия, а также в каждом муниципальном округе при администрациях созданы свои комиссии, в состав которых входят представители МЧС, Минстроя, Минсоцполитики, представители местных органов власти. Они выезжают на разрушенные объекты, фиксируют все и составляется экспертный оценочный акт разрушения", - рассказала она.
Размер компенсации за разрушенное жилье
По информации министра, в регионе установлены следующие размеры выплат: при полном разрушении жилья компенсация составит 35 тысяч рублей за квадратный метр, при частичном – 6 тысяч за квадратный метр. Уже обследовано более 300 объектов недвижимости.
"Пока мы еще ни одной такой выплаты не проводили, поскольку нет возможности у нас выехать в 15-километровую зону и зафиксировать разрушения от обстрелов. В работе комиссии сегодня порядка 300 заявлений, которые мы реально можем оценить и где реально был доступ членам комиссии. Это разрушения, которые, условно говоря, были в первое время, но это не попадает в 15-километровую зону. То есть где доступ есть к такому жилью – комиссия работает. Сегодня у нас 336 заявлений, по которым мы можем начать выплаты", - рассказала глава минсоцполитики региона.
Местные власти во взаимодействии с федеральными структурами работают над совершенствованием механизма, чтобы упрощать методики оценки повреждений. Это необходимо для более оперативной фиксации разрушений и дальнейшего назначения выплат, заключила она.
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