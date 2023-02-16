Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат

"Пока мы еще ни одной такой выплаты не проводили, поскольку нет возможности у нас выехать в 15-километровую зону и зафиксировать разрушения от обстрелов. В работе комиссии сегодня порядка 300 заявлений, которые мы реально можем оценить и где реально был доступ членам комиссии. Это разрушения, которые, условно говоря, были в первое время, но это не попадает в 15-километровую зону. То есть где доступ есть к такому жилью – комиссия работает. Сегодня у нас 336 заявлений, по которым мы можем начать выплаты", - рассказала глава минсоцполитики региона.