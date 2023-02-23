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Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения
Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения
Жители новых регионов России могут получить материнский капитал на детей, рожденных с 2007 года. О правилах и размере выплаты рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T17:57
2023-02-23T17:57
россия
новые регионы россии
общество
соцзащита
материнский капитал
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Жители новых регионов России могут получить материнский капитал на детей, рожденных с 2007 года. О правилах и размере выплаты рассказали в пресс-службе федерального министерства труда и социальной защиты."При рождении первенца в 2020 году семья получит маткапитал на первого ребенка. При рождении второго или третьего малыша в 2007 году можно оформить маткапитал на второго или последующих детей", - говорится в сообщении ведомства.По данным Минтруда, размер материнского капитала в 2023 году составит 586,9 тыс. рублей на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, и на второго ребенка, рожденного до 1 января 2020 года. Выплату 188,6 тыс. рублей семья получит на второго ребенка при условии уже полученного материнского капитала при рождении первого. А на второго малыша, рожденного после 2020 года, выделят 775,6 тыс. рублей.Улучшить качество жизниРанее президент России Владимир Путин предложил распространить программу материнского капитала в новых регионах страны на детей, которые родились с 2007 года. Глава государства напомнил, что в феврале материнский капитал в России был проиндексирован на 11,9%. По мнению министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой, это не только даст возможность молодым семьям оставаться в регионе и жить благополучно, но и позволит исправить ситуацию с высшим образованием, "улучшив кадровый резерв" в регионе. Объединенный социальный фонд развития России по Херсонской области работает в регионе с 1 января. Обратиться с соответствующим заявлением можно в любое отделение структуры. Заявления на выплату единого пособия для семей с детьми до 17 лет и материнского капитала в регионе принимают более девяти клиентских служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности Путин сделал важное заявление про выплату маткапитала в новых регионах Повышенные социальные выплаты в новых регионах: как и когда получить
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россия, новые регионы россии, общество, соцзащита, материнский капитал, новости
Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения

Минтруд назвал размер и условия получения маткапитала в новых регионах России

17:57 23.02.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Жители новых регионов России могут получить материнский капитал на детей, рожденных с 2007 года. О правилах и размере выплаты рассказали в пресс-службе федерального министерства труда и социальной защиты.
"При рождении первенца в 2020 году семья получит маткапитал на первого ребенка. При рождении второго или третьего малыша в 2007 году можно оформить маткапитал на второго или последующих детей", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минтруда, размер материнского капитала в 2023 году составит 586,9 тыс. рублей на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, и на второго ребенка, рожденного до 1 января 2020 года. Выплату 188,6 тыс. рублей семья получит на второго ребенка при условии уже полученного материнского капитала при рождении первого. А на второго малыша, рожденного после 2020 года, выделят 775,6 тыс. рублей.
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Улучшить качество жизни

Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить программу материнского капитала в новых регионах страны на детей, которые родились с 2007 года. Глава государства напомнил, что в феврале материнский капитал в России был проиндексирован на 11,9%.
По мнению министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой, это не только даст возможность молодым семьям оставаться в регионе и жить благополучно, но и позволит исправить ситуацию с высшим образованием, "улучшив кадровый резерв" в регионе.
Объединенный социальный фонд развития России по Херсонской области работает в регионе с 1 января. Обратиться с соответствующим заявлением можно в любое отделение структуры. Заявления на выплату единого пособия для семей с детьми до 17 лет и материнского капитала в регионе принимают более девяти клиентских служб.
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РоссияНовые регионы РоссииОбществоСоцзащитаМатеринский капиталНовости
 
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