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Увеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Увеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму
Увеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Увеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму
В Крыму медицинские работники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, могут получить увеличенные правительством России... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T12:52
2024-03-21T12:53
правительство россии
михаил мишустин
крым
фонд социального и пенсионного страхования
социальный фонд крыма
общество
врач
пособия и выплаты
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Крыму медицинские работники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, могут получить увеличенные правительством России социальные выплаты. О процедуре РИА Новости Крым рассказали в республиканском отделении Социального фонда России."Фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, которые имеют право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию республиканскому отделению фонда", - рассказали в Соцфонде.По данным организации, наряду со сведениями о работнике в реестре также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.В прошлом году Отделение Социального фонда назначило специальную социальную выплату 12 940 медицинским работникам в Крыму на общую сумму более 790 миллионов рублей.Правительство РФ по поручению президента повысило размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин."До 50 тысяч рублей увеличен размер социальной выплаты для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населенных пунктах, где проживает не более 50 тысяч человек. Для среднего медицинского персонала – до 30 тыс. рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах, где проживает от 50 тысяч до 100 тысяч человек, выплата составит 29 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала – 13 тыс. рублей", - приводятся данные на сайте правительства.Выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта и за текущий месяц медики получат их в апреле. Это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.Читайте также на РИА Новости Крым:Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 годуМатеринский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплатаМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года
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правительство россии, михаил мишустин, крым, фонд социального и пенсионного страхования, социальный фонд крыма, общество, врач, пособия и выплаты, соцзащита
Увеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму

В Соцфонде Крыма рассказали, как медики могут получить увеличенные правительством выплаты

12:52 21.03.2024 (обновлено: 12:53 21.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ больничном коридоре
В больничном коридоре - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Крыму медицинские работники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, могут получить увеличенные правительством России социальные выплаты. О процедуре РИА Новости Крым рассказали в республиканском отделении Социального фонда России.
"Фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, которые имеют право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию республиканскому отделению фонда", - рассказали в Соцфонде.
По данным организации, наряду со сведениями о работнике в реестре также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.
"Медработникам не нужно обращаться в отделение СФР по Республике Крым, подавать заявления или справки. Средства переводятся на счет, реквизиты которого республиканскому ОСФР также представляет медорганизация", - уточняют в организации.
В прошлом году Отделение Социального фонда назначило специальную социальную выплату 12 940 медицинским работникам в Крыму на общую сумму более 790 миллионов рублей.
Правительство РФ по поручению президента повысило размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"До 50 тысяч рублей увеличен размер социальной выплаты для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населенных пунктах, где проживает не более 50 тысяч человек. Для среднего медицинского персонала – до 30 тыс. рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах, где проживает от 50 тысяч до 100 тысяч человек, выплата составит 29 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала – 13 тыс. рублей", - приводятся данные на сайте правительства.
Выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта и за текущий месяц медики получат их в апреле. Это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.
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Правительство РоссииМихаил МишустинКрымФонд социального и пенсионного страхованияСоциальный фонд КрымаОбществоВрачПособия и выплатыСоцзащита
 
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